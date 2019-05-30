「全台最醜星巴克」突然掰了！憑今年度發票可享鄰近門市買1送1

▲星巴克南港三重門市被網友封為全台最醜門市。（圖／翻攝自Google map）

記者曾婉婷／綜合報導

被網友封為全台最醜的星巴克掰掰了！日前有網友在PTT上貼出一張星巴克南港三重門市的照片，宣告要「挑戰全台最醜星巴客」，而引發網友熱議。不過，現在這間全台最醜的星巴克已走入歷史，目前宣告停止營業中。另憑該門市今年度發票，可享其他三家南港門市買一送一優惠。

有網友在PTT分享指出，位於南港路一段的星巴克南港三重門市，自2012年10月26日開幕，並於2019年5月28日結束營業，「這是一家小而美相當溫馨的星巴克門市，店員服務親切，有別於其他門市，這一家平日相當安靜、溫馨，加上咖啡店的溫暖光線讓很多園區這一帶的人，在下班後下課後有一個可以放鬆心情、複習功課的地方。」

網友接著說，儘管它的外在裝潢一直被大眾所批評，不論如何，這家店將畫下休止符，「在5/28到這家門市消費所得到的發票，之後可以在鄰近三家南港門市買咖啡有買一送一的優惠喔！」

看到全台最醜的星巴克停止營業，讓不少網友感到震驚，「大驚！」、「什麼！」、「捨不得」、「好突然！」、「這家不知不覺開7年啦」、「旁邊開這麼多間了，就這間最小間，關掉不意外」、「真假！我很喜歡這間耶！因為比較不容易客滿」、「關店的原因是什麼啊？」

對於南港三重門市關店原因，星巴克官方回應指出，因應商圈情況調整所以關閉南港三重門市，歡迎顧客至鄰近星巴克南園門市及南港門市、南港中信門市感受美好的星巴克體驗。另自6/1～6/30期間，可憑南港三重門市今年度的發票至南園門市/南港中信門市/南港門市，享飲品好友優惠買一送一乙次，不含果汁及罐裝飲料。