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一年吃掉440萬個！Mister Donut歡慶「國際甜甜圈日」蜜糖波堤只要10元

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▲▼Mister Donut 。（圖／業者提供）

▲歡慶國際甜甜圈日，Mister Donut蜜糖波堤只要十元。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

為歡慶「國際甜甜圈日」到來，Mister Donut於5/31～6/2限時三天，推出優惠活動，消費滿百即可以10元加購人氣第一的蜜糖波堤乙個，消費200元可加購2個，喜歡吃甜甜圈的民眾可別錯過。

國際甜甜圈日源自第一次世界大戰期間，在物資缺乏的戰場，許多婦女製作甜甜圈給士兵們吃以鼓舞士氣，為了感謝這些婦女們，將每年6月的第一個星期五訂為「國際甜甜圈日」

Mister Donut表示，去年台灣消費者總共吃下2800萬個甜甜圈，將甜甜圈一顆一顆疊起來，相當165棟台北101的高度；若將甜甜圈肩併肩排一起，約包圍台灣島2.3圈，數量驚人。

其中，最受歡迎的口味是蜜糖波堤，去年共銷售出440萬個佳績，相當於每5人就有一位吃過蜜糖波堤。因此，為了響應國際甜甜圈日，Mister Donut自5/31起限時三天推出優惠活動。

▲▼ 咖啡飲料優惠 。（圖／業者提供）

另外，85℃日前推出芋頭鮮奶和芋頭奶綠，受到不少網友喜愛。因此，自6/1～6/4和6/15～6/18期間，業者還推出限期第二杯半價優惠。而cama café則宣布與王道銀行（O-Bank）合作，即日起推出「王道銀行cama café聯名卡」，提供會員專屬優惠。

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關鍵字：國際甜甜圈日,Mister Donut,蜜糖波堤

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