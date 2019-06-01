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「手搖界南霸天」夏日消暑聖品來了！楊枝甘露不用出國也喝得到

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▲▼麻古茶坊楊枝甘露。（圖／記者湯興漢攝）

▲麻古茶坊新推出消暑聖品楊枝甘露。（圖／記者湯興漢攝）

消費中心／綜合報導

台灣堪稱是手搖飲王國，紅遍全球的珍奶也是台灣發明，不過飲料店越開越多家，也讓市場逐漸飽和。然而在競爭激烈的飲料市場之中，有一家來自高雄的手搖茶品牌「麻古茶坊」，因憑著口感獨特鮮活的果粒茶飲火速竄紅，在台灣中南部已開了接近150家分店，甚至被網友封為「手搖界南霸天」。而業者最近還新推出夏日消暑聖品「楊枝甘露」，清涼酸甜口感，讓不少網友喝過都激推！

麻古茶坊聽到台灣人的心聲，獨家研發打造專屬台灣人口味的楊枝甘露2.0，其由芒果果粒、葡萄柚果肉、綠茶凍層層堆疊搭配組合，多層次豐富口感加上獨家自製清爽綠茶凍，以及芒果的甜和葡萄柚的酸，還有一點碎冰的清涼感，讓人忍不住想一口接著一口，欲罷不能，更被網友封為今年夏天必喝飲品之一。

▲▼麻古茶坊楊枝甘露 。（圖／業者提供）

▲麻古茶坊獨家研發楊枝甘露2.0，其由芒果果粒、葡萄柚果肉、綠茶凍層層堆疊搭配組合。（圖／品牌提供）

▲▼麻古茶坊楊枝甘露。（圖／記者湯興漢攝）

▲只要手拿這杯楊枝甘露，都會少女心噴發。（圖／記者湯興漢攝）

然而，麻古茶坊新推出的楊枝甘露除了好喝外，更是網美必拍的高顏值飲品，不僅漸層超漂亮，白中更帶點櫻花粉，只要手拿這杯楊枝甘露，都會少女心噴發，不自覺得當起網美來！楊枝甘露日前也在部分門市搶先上市，引發網友嘗鮮風潮，「口味好特別」、「特別好喝！」、「超好喝！不推不行」、「漸層超美的！不喝不行！」

好喝又解暑的楊枝甘露，其實是茶餐廳十分經典的一道甜湯。而麻古茶坊則是特別把傳統的西米露換成綠茶凍，嚼入口中立刻化開，搭配葡萄柚並淋上椰奶，以及鮮甜芒果味，口感層次驚人。楊枝甘露於已經在全台分店同步上市，炎熱夏天就是要來杯清涼又好喝的楊枝甘露準沒錯！

▲▼麻古茶坊楊枝甘露 。（圖／業者提供）

▲楊枝甘露夏日限定，清涼酸甜口感，讓不少網友喝過都激推。（圖／品牌提供）

根據麻古茶坊官網門市資訊顯示，他們全台就有高達150間分店，而近年來北部也正積極拓點，讓所有麻古粉都能就近喝到！除了楊枝甘露受到網友激推外，其番茄梅、水果茶、葡萄柚綠、柳橙綠等飲品，同樣擁有不少死忠支持者，更有網友指出每天都要喝一杯，而楊枝甘露則是夏日限定，千萬別錯過！

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關鍵字：手搖飲,楊枝甘露,麻古茶坊

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