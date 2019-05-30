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限量1萬個！櫻桃小丸子夜燈還有星星投影　小7最新全店集點登場

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▲▼ 小7將於6月5日起推出「櫻桃小丸子四大童話故事」集點送活動 。（圖／業者提供）

▲櫻桃小丸子限量熱氣球變色夜燈，木頭公仔需另外購買。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

櫻桃小丸子粉絲注意！小7將於6月5日起推出「櫻桃小丸子四大童話故事」集點送活動。其首度與四大童話故事聯名設計，包括《天鵝湖》、《小紅帽》、《三隻小豬》、《綠野仙蹤》，以療癒為主軸開發「木頭」與「居家」兩大系列商品。其中，夜燈還有星星投影，預計將掀起搶購風潮。

小7這次推出的集點將櫻桃小丸子漫畫中的人物化身木頭文具大公仔，變身超萌四大童話故事角色、共12款夢幻造型，像是「小紅帽小丸子」、「大野狼野口」、「桃樂絲小丸子」、「稻草人爺爺」、「錫人花輪」等，各有便利夾、筆插或名片座的文具功能外，公仔還能與手機座筆筒、旋轉音樂盒、LED溫度計電子鐘等商品互相搭配組合，可愛又實用。凡集滿6點加99元～499元可兌換一款。

▲▼ 小7將於6月5日起推出「櫻桃小丸子四大童話故事」集點送活動 。（圖／業者提供）

其中，熱氣球變色夜燈還有內刻紋路，開燈有星星投影，以及變色及長亮雙重模式，並可搭配另外收集公仔，打造專屬夜燈。集滿6點加499元可兌換，限量1萬個。而旋轉大音樂盒則使用櫸木原木底座，搭配世界名曲，轉台可隨音樂旋轉、附開關，配件及公仔可交替組合，超可愛。集滿6點加499元可兌換一款，限量共2萬個。

小7指出，除了推出集點活動，這次還首度推出「集點序號登錄抽」活動，凡換購「文具木頭大公仔」任一款，首批限量60萬個，內附抽獎券一張，憑抽獎券上網登錄序號參加抽獎，即有機會抽中最大獎—日本櫻桃小丸子樂園4天3日雙人遊，價值58,000元。

▲▼屈臣氏LINE FRIENDS集點 。（圖／資料照）

另外，屈臣氏則找來「LINE FRIENDS」合作，於5/30至7/31推出「屈臣氏 LINE FRIENDS【屈屈小旅行】集點活動」，祭出5款旅行必備「萌物」，包含馬克杯、隨行杯、乳膠枕，以及登機箱和吹風機等。消費滿200元即贈1點，集滿5點或8點即可加價99～999元，換購一款集點活動商品。

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