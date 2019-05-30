端午節3天連假　花蓮推出國道客運、轉乘及台灣好行票價優惠

▲花蓮監理站為鼓勵民眾於端午節連假期間搭乘公共運輸，實施三大交通優惠措施。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

端午節連續3日的假期，預計帶來返鄉與出遊人潮，花蓮監理站表示，為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，本次端午節連假持續實施三大交通優惠措施：國道客運優惠票價、公共運輸轉乘優惠及台灣好行半價優惠。

票價優惠部分，自年6月6日（星期四）0時起至6月9日（星期日）24時止，計有14家業者86條國道客運路線配合提供優惠，86條路線中，如為平日無優惠票價的路線，將以原價85折的優惠票價服務民眾，而平日已提供優惠票價的路線，則維持原優惠票價販售（各路線實施優惠之售票區間及優惠票價以客運業者公告為準），鼓勵民眾在連假期間使用公共運輸返鄉、出遊或返回工作崗位，安全平順又省錢。

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此外，使用公共運輸工具轉乘至目的地，亦是本次交通優惠措施重點之一，凡搭乘國道客運路線、台鐵及高鐵後，於10小時內轉乘在地客運或市區客運，享有轉乘優惠；為維持交通順暢及觀光品質，連假期間使用『電子票證』搭乘台灣好行路線，則可享有『半價優惠』，本次共計38條台灣好行路線參與優惠活動，相關路線資訊及停靠之觀光景點站位，上述優惠方案，民眾均可至公路總局及觀光局網站查詢了解。

花蓮監理站表示，端午節各地舉辦龍舟競賽活動，為免交通壅塞，建議民眾可多利用大眾運輸至活動地點，經濟又便利，出門前可利用「iBus公路客運」APP查詢公路客運及部分縣市市區公車路線相關乘車訊息。