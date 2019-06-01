遭指大規模蒐集手機號碼　蔡英文陣營：亂扣帽子令人厭煩

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者黃克翔、徐斌慎攝）

記者蔣婕妤／台北報導

根據媒體報導，台灣石油工會理事長陳嘉麟向會員蒐集總統蔡英文支持者的手機號碼，讓外界質疑蔡陣營大規模收集手機民調樣本，不過，民進黨前秘書長洪耀福澄清，蒐集手機、市話樣本不只是為了大選。總統蔡英文初選階段發言人阮昭雄對此痛批，「這種亂扣帽子的無端指控實在令人厭煩」。

傳出蔡陣營大規模蒐集手機號碼，洪耀福解釋，他們大規模蒐集手機、市話，不只是為了大選，也會在初選時用在動員支持者方面。

前行政院長賴清德1日受訪時表示，他覺得初選一定要公平，手段一定要正當，民進黨才能取得國人支持，要感動國人，才能重新贏得支持，他感嘆，其實上述案例並不是唯一，台灣各縣市都發生了，希望黨中央要了解清楚。他強調，當事人必須對外說明清楚，解決社會大眾疑慮，不然一旦疑慮產生，不會是民進黨的福氣。

對此，阮昭雄表示，這是繼「國家機器介入」的胡亂指控之後，再次的亂扣帽子，這不是君子之爭，希望黨內初選不要不擇手段。

阮昭雄說，對民調作業有基本常識的人都知道，任何民調作業使用的號碼都是隨機抽樣產生，而不是來自另為建置的號碼資料庫，這樣的指控不但悖離常識與事實，更是對執行手機民調多年的中央黨部民調中心的羞辱。黨部秘書長羅文嘉更在日前公開說明，所謂的手機民調舞弊實務上非常困難。

阮昭雄指出，選戰過程中召集支持者，建立聯絡管道，本來就是標準動作。他痛批，「難道組織後援會不列名冊、不留聯絡方式？！對照不久前的國家機器介入說，這種亂扣帽子的無端指控實在令人厭煩」。