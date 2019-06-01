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凱道湧40萬韓粉...主持人：若不站出來「蔡英文沒收總統大選」

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政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」全國大會師活動，6月1日在總統府前凱達格蘭大道登場，主辦單位估計現場有40萬人。擔任主持人的新北市議員唐慧琳表示，在她身後總統府的那位蔡英文，幾乎沒收掉民進黨內總統初選，如果今天韓粉沒有站出來，蔡英文可能會透過新上任的中選會主委李進勇，沒收總統大選。

唐慧琳表示，來挺韓國瑜的人，不是激進份子，今天之所以站在這裡，是要捍衛中華民國民主最後一道防線，不只要把韓國瑜送進總統府，還要恢復、啟動核四公投，「如果你真心愛中華民國，請一起幫中華民國度過能源危機」。

唐慧琳也說，不只要把韓國瑜送進總統府，還要恢復、啟動核四公投，「如果你真心愛中華民國，請一起幫中華民國度過能源危機，讓連署突破50萬人」。

韓國瑜則發表了28分鐘的演說，內容聚焦在民進黨執政後內政和外交的種種爭議。他表示，，一個國家領導者只要4件事情做好，第一，確定國家發展總目標，要台灣安全，人民有錢，第二，要以身作則、不貪不取，做文武百官和人民的表率，第三，要善用人才，第四，具備同理心，具備這4要件就是中華民國未來的總統。

韓國瑜批評，民進黨在去年九合一選戰大敗後，毫無改變，對台灣民主政治傷害，對經濟的無能，外交、兩岸困境，台灣人民真的受不了了，蔡總統說經濟是20年來最好的時候，人民無感，3年前蔡總統講「謙卑、謙卑、再謙卑」，現在變成「權力、權力、愛權力」，太可怕了。

韓國瑜最後表示，2020是中華民國生死保衛戰，民進黨3年來的執政太差，因此他鄭重宣布，2020年「我準備承擔任何重要職務，為了中華民國不惜粉身碎骨」，一定要團結所有力量，讓鬼混的政黨、政治人物下台。 

▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

【決戰2020-贏回台灣】（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，空拍畫面曝光。（圖／ETtoday攝影中心攝）

【決戰2020-贏回台灣】（圖／ETtoday攝影中心攝）

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