台南首屆學校午餐廚藝競賽　石門國小奪金黃偉哲大讚！

▲台南市政府在中華醫事科技大學首度舉辦學校廚師廚藝競賽，台南市長黃偉哲肯定各校廚師廚藝與用心，並親自頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為激勵學校廚師專業的廚藝精進，提升學校午餐品質，台南市政府6月1日在中華醫事科技大學首度舉辦學校廚師廚藝競賽，共有43校廚師現場大展身手，共同角逐高額獎金，市長黃偉哲肯定各校廚師的廚藝與用心。



黃偉哲市長表示，台南市學校午餐自辦比例六都最高，致力提供學童平價、營養又美味的午餐。學校自己料理午餐可以降低成本，透過各位廚師專業的烹調技巧，料理出衛生、營養又美味的午餐，增進學生食慾又能減少午餐廚餘，台南市學校的營養午餐是第一名。





這次競賽由石門國小獲得金牌獎，並獨贏1萬元禮金；銀牌獎為崇明國小及東光國小，各獲得8000元禮金；銅牌獎有3隊，分別為新進國小、和順國小、新南國小，各獲得5000元禮金。





為鼓勵各校師生及家長前來參與了解學校午餐，現場安排營養教育闖關活動及蔬果氣球活動表演，過關者有精美小禮物，一邊享受廚師廚藝，同時票選出自己心目中的理想菜單組合。也希望藉由活動激發廚師潛能，並和學校營養師共同研發出新菜單，同時讓參賽的廚師交流廚藝，觀摩他人作品提升自身職能，讓學校午餐更多元化。