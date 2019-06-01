台南玉井芒果夯　警啟「護果專案」守護果農血汗成果

▲台南市玉井分局，6月1日啟動「護果專案」，守護果農血汗成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南玉井、楠西、南化區素有「水果的故鄉」之稱，每年6~8月份是農產品芒果、木瓜、芭樂、楊桃、梅子、棗子、龍眼、鳳梨、荔枝之採收期，易發生宵小竊賊趁農務繁忙無暇看顧之際， 竊取農民辛苦栽種熟成水果，台南市玉井分局6月1日啟動「護果專案」，守護果農血汗。

玉平分局說，玉井尤其是芒果，更是遠近馳名，易遭宵小覬覦，讓辛苦一整年的果農心血及財產造成損失，多數農民對竊賊深感無力，咸認「做賊一時、顧賊歸暝」防不勝防。

玉井分局長楊青垂，有感於果農的辛苦，且今年芒果又將大豐收，為防制宵小趁機行竊，今年提早在6月1日啟動「護果專案」，期前除由楊分局長親自拜訪轄內各里里長，及利用民防及守望相助巡守隊訓練等時機，聽取果農對於警方執行護果專案之建議，並要求分局各分駐、派出所、偵查隊及內勤單位等，針對轄區水果分布區域及農民提出之申請區域，綜合規劃納入護果巡邏路線，另利用分局治安座談會、義警、民防、守望相助巡守隊訓練、座談及員警家戶訪查時機，教導農民如何防制農產品被盜竊，並隨時受理果農申請警力協助防竊護果巡邏，目前各分駐(派出)所已規劃出全方位之巡邏路線，警方將以積極之巡邏防制勤務作為，嚇阻宵小竊取果農辛苦栽培之農作物。





玉井分局為落實此次「護果專案」，除動員分局所有內、外勤警力投入外，亦結合各社區守望相助巡守隊及民防、義警等民力，加強果園巡邏防竊，以遏阻宵小行為。玉井分局呼籲玉井、楠西、南化等3區的果農，警方將具體展現維護治安之決心，希望能達到轄內農產品竊盜「零發生」的目標，以期安定社會民心，建立優質治安環境，並樹立為民服務之警察形象。