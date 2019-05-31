視察台南無人機農噴示範　蔡英文：邁向台灣新農業里程碑

▲現場除了有「神農無人機」自動起降與多機群飛精彩示範外，蔡英文也親自啟動「翼龍無人機」的彈射裝置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國首創「無人機農噴應用試驗計畫」在台南市政府積極推動下，5月31日上午，由台南市長黃偉哲陪同蔡英文總統，視察後壁區無人機農噴示範展示，在蔡英文總統指令下達後，經緯航太的5架「神農無人機」一字排開，在空中進行分列式自動導航飛行，展現精準及高效率的噴藥技術。

市府指出，未來無人機不僅將會推廣應用在農業管理及災損勘查上，也能進一步紓解農村人口老化及農業缺工問題，展開台灣新農業的歷史扉頁。

現場除了有「神農無人機」自動起降與多機群飛精彩示範外，蔡英文總統也親自啟動「翼龍無人機」的彈射裝置，「翼龍無人機」是專門為農損空拍所設計的，滯空時間可達70分航程，可以作為掌握大面積作物災損狀況拍攝，或透過大數據分析來追蹤監控作物生長情形，有效且精準的進行田間管理。

台南市農業局表示，行政院特別選定台南市作為推動智慧農業的先行試點，導入無人機智慧農噴的國家級測試計畫，並集結科技界的自動化無人載具、物聯網技術及人工智慧的大數據分析，組成一支4.0新農業大軍，再藉著與在地碾米廠業者的契作整合，渴望帶動新一波青農返鄉的浪潮，讓逐漸淍零的農村能再度恢復活力。

農業局強調，為因應無人機產業發展，已向經濟部工業局申辦「無人機農噴應用試驗計畫」，並委託經緯航太股份有限公司建置一個無人機應用管理平台，作為日後無人機農噴制度的管理調度機制，並規劃今年8月份開始辦理無人機專業班，預計今年將辦理3個班次訓練課程，儘速完成無人機專業證照之預先考照，落實智慧農業的願景。