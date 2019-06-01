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包粽做公益要50人來了100人　大溪婦女「粽」情傳愛

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▲大溪區婦女成長協會舉辦包粽做公益活動。

▲大溪區婦女成長協會舉辦包粽做公益活動。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

端午節將至，桃園市大溪區婦女成長協會舉辦包粽做公益活動，獲得婦女熱絡響應，原只要50名婦女志工，竟來了100人，不到半天包好2500顆粽子，全部分送區內弱勢團體及警義消單位。市議員陳治文1日指出，這項包粽做公益活動，今年是第7年舉辦，參加包粽的婆婆媽媽，80歲以上的婆婆有5位，手腳俐落，讓媽媽們暗自佩服。▲大溪區婦女成長協會舉辦包粽做公益活動。

▲▼大溪區婦女成長協會舉辦包粽做公益活動。（圖／廖帝權提供）▲大溪區婦女成長協會舉辦包粽做公益活動。

陳治文說，粽子是端午節的應景食物，因此，包粽做公益活動自從7年前開始後，每年參加的婦女人數有增無減，活動前一個月，現任理事長陳秀春、輔導理事長吳美玉的電話即成熱線，許多婆婆媽媽陸續詢問，何時包粽？▲大溪區婦女成長協會舉辦包粽做公益活動。

2500顆的粽料準備起來，相當費時，為了讓愛心粽料好美味、又營養，大溪區婦女成長協會絲毫不敢馬虎，今年和台灣義廚聯盟合作，在餡料準備和糯米的浸泡都有專業教授撇步。5月31日於大溪區下田心社區活動中進行，在參與百名的婆婆媽媽出動下，不到半天光景，合力完成2500顆愛心粽。▲大溪區婦女成長協會舉辦包粽做公益活動。

陳治文說，該些愛心粽今天已全部分送至區內各教養院及鄰近派出所、消防局大溪圳頂分隊，讓大家提早感受端午佳節的氣氛及志工們滿滿的愛。

▲大溪區婦女成長協會舉辦包粽做公益活動。

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關鍵字：桃園,大溪婦女,包粽做公益,市議員陳治文

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