廢棄布料丟積桃園出海口　環保局：20多年前掩埋物已清理

▲桃園環保局儘速清理大園區新街溪出海口左岸，發現的大批廢布料。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園大園區新街溪出海口左岸，31日經網友Po出大片的廢棄布料堆積在河口的污染畫面後，引發環保局重視；6月1日一早，近百名環保志工在環保局的號召下，與呂理德局長一同捲起袖子，展開清理。環保局研判，該些大量的廢棄布料，可能是20多年前，新街溪河口有垃圾掩埋場，因日前豪大雨沖刷變成海岸垃圾的主因。

網友Liu En-Yu在臉書Po出31日於新街溪的出海口左岸，發現大片廢棄布料堆積在河口的污染畫面，Liu En-Yu表示廢棄布料之多，他都可以踩在如同垃圾的布料上行走，而這樣的場景，讓不知情者還以為到了那個未開發的落後國家？Liu En-Yu同時也表示，他同時也已線上陳情環保局，期儘速處理。

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▲▼環保局表示，新街溪出海口左岸發現的廢棄布料，可能是20多年前的掩埋物。（圖／擷取自Liu En-Yu臉書）

環保局表示，該局是在5月31日晚上9時接到環保通報，隨即在6月1日早上清早6點，由海管處會同稽查科派員至大園新街溪出海口左岸稽查，現場發現大量布匹邊角料、舊衣服等一般物品。經目視海水表面、海灘及海岸邊，並無因上述物品造成海水顏色變異情形。

而呂理德局長上午9點30分立即率領海岸巡護隊，及海岸生態解說員培訓學員等，一同前往現場清理該批沿岸廢棄物，稍後因漲潮現場志工人員暫時撤退，待下午下午4點將再動員11隊海岸巡護隊及海岸管理處委辦計畫清潔人力展開第二波淨灘。



環保局指出，稽查過程中也立即聯繫大園區潮音派出所，協助掌握周遭公有及私人監視器位置，請警方查察是否有可疑行為人∕車。初步研判，應是當地上游河岸及河口掩埋之廢棄物，因近日大雨沖刷，造成土石坍塌，導致原埋在其內的廢布料外流，沖積至出海口。



環保局表示，20多年前，新街溪河口有垃圾掩埋場，應是造成此次豪大雨沖刷變成海岸垃圾主因。未來將檢討委託合法廢棄物清除處理機構動用機具進行全面開挖，清除處理全部廢棄物，以從源頭徹底解決問題。