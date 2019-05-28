桃園鐵路地下化後景觀再造　中原景觀系展出理想藍圖

▲因應未來鐵路地下化之發展，中原學生以「再造中原新門戶」為主題進行畢設發想。（圖／中原大學提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園鐵路地下化後，新的中壢站、中原大學站和內壢站週邊的環境景觀再造，全都在這裡。中原大學景觀系學生在畢業前夕，針對都市變遷下的城市發展提出理想藍圖，有探討桃園鐵路地下化之後，新增的都市廊道和週邊城市縫合的等議題，要帶著在中原所學的專業與關懷進入社會，為台灣環境品質的提升帶來改變的力量！

中原大學景觀系教授趙家麟28日表示，台北松山菸廠舉辦的全國「景觀新秀展」，集結11所大專院校景觀系學子的創意展出，中原大學景觀系學生配合都市變遷議題，發揮跨領域的環境設計能力，備受矚目。

▲中原景觀詹筌(左)和張峻豪的畢設作品：「新內話－鐵路地下化後內壢城鎮核心再造」。（圖／中原大學提供）



針對桃園重要市政建設的鐵路地下化後的周遭景觀規劃，學生特別提出想法和願景。大四簡偉哲和林暐翔表示，鐵路地下化後，中原站的出現以及廢棄鐵道的使用，都是作為一個大學城及人本環境的最佳示範基地，因此促使他們以「再造中原新門戶」為主題進行發想。

蘇政華和呂科達同學以此做為畢業設計主題，在設計上將節點帶入神經元的概念，重新串聯都市的生活帶，透過空橋系統縫補過去留下的斷點，並將重要的交通站點一一納入新的人本軸線上，使人流的傳遞更有效率、更為方便。

▲中原景觀系學生設計台北與松山機場釋出的綠地空間規劃，在全國景觀新秀展表現突出。（圖／中原大學提供）



家住楊梅的張峻豪和搭火車通勤四年的樹林人詹筌，選擇以兩人的中間點「內壢」做為設計基地，他們表示，內壢站以學校和住宅區為主，通勤的需求和快速的步調，讓內壢比起周遭區域更需要公園綠地等「緩和空間」，因此提出的環境規劃希望發展內壢車站周邊成為城鎮再造的核心。

▲中原景觀學生畢設主題：都市重構以中壢站－中原站為例，提出對環境的觀察與看法。▼中原景觀學生康心品(左)和陸生徐揚合力擘劃新竹未來創新城市的藍圖。（圖／中原大學提供）



康心品和陸生徐揚則有感於各種新型態科技產業的快速發展，直接影響到人們的生活方式，也影響了一個城市該如何被翻新才能跟得上這不斷變遷的社會。

謝佳璇和姚雨均關心松山機場搬遷後釋出的空間使用，認為「獨綠綠，不如眾綠綠」建議用政府原先劃定好的擁有容積獎勵的都市更新區，進行以地換地將松山機場綠地的效益分散至整個台北區，增加台北市綠地的量。