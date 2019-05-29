端午連假就是要醬玩！　北部免塞車打卡新據點就在這！

▲「饅頭家族主題餐廳」將饅頭家族烙印於特製漢堡上，長相討喜深受小朋友喜愛。（圖／華泰提供）

記者楊淑媛／桃園報導

端午3天連假何處去？不想曬太陽、怕大塞車的家長們，不妨搭高鐵到桃園青埔、機捷A18站旁的華泰名品城遊逛，除了各種戶外娛樂設施外，全台獨家的「饅頭家族主題樂園」及休憩空間寬敞的「伯朗咖啡館」皆全新開幕，亮眼新據點讓爸媽不苦惱，孩子們更可以享受快樂的連續假期。

華泰名品城表示，從台北搭乘高鐵到該城遊逛，僅需20分鐘，能避免因塞車影響出遊好心情，是連假北部遊玩的好去處。尤其是，5月初全區盛大開幕新增適合各年齡層的餐飲服務及娛樂設施，讓端午連假有吃又好玩，讓爸媽買得開心、小孩玩的盡興。

▲「饅頭家族主題樂園」規劃親子體能館與電動遊樂區兩大主題區域。▼「伯朗咖啡館」看重旅遊商機於華泰名品城新闢佔地廣闊的分店，提供遊客舒適的飲食空間。（圖／華泰提供）



除了大小朋友皆宜的戶外娛樂設施外，「饅頭家族主題樂園」為今年五月開幕的全新親子樂園，園區規劃親子體能館與電動遊樂區兩大主題，包含益智積木及組裝玩具區、大型滑梯及球池運動場、可以體驗各種職業的「小小夢想家」角色扮演區等，豐富的遊樂設施可以讓孩子們玩上一整天。

饅頭家族主題餐廳更將饅頭家族烙印於特製漢堡上，價格落在台幣100元上下，十分親民；暑熱難耐時，再加點一杯沁涼飲品與小點心，也僅需台幣210至250元，就能升級享受造型吸睛又飽足美味的國王套餐，為爸媽省下荷包，也能一次滿足全家的視覺與味蕾。

金車旗下的「伯朗咖啡館」也看重旅遊商機於華泰名品城新闢佔地廣闊的分店，寬敞明亮的空間深受家庭遊客的青睞，平均假日家庭遊客蒞臨數量遠高於一般朋友用餐的一倍。伯朗咖啡館更於6月推出精品咖啡週年慶，自6月1日至6月30日止，凡於伯朗咖啡館購入精品咖啡豆，即可享買一送一優惠（不含藍山咖啡豆），將連續假期的美好心情打包回家。