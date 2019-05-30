加班費年增約1億　桃議員指稱市府是爆肝工廠！不是福利　

▲加班費年增約1億，桃園市議員黃婉如指稱市府是爆肝工廠！不是員工福利。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府今年編列的加班費，較去年(2018)年增加9034萬元，市議員黃婉如30日在市政總質詢中，針對市政府員工普遍加班情形，要求不要把加班費當成福利，同時建請市府將敬老愛心卡提高至1000點，部分點數轉換現金，解決搭乘台鐵和北捷問題。

黃婉如表示，自從鄭文燦當選第一任市長到現在，桃園市政府各局處加班情形非常嚴重，周一到周五晚上7點到9點，經常可見市政府很多局處燈火通明，員工「爆肝」加班，很多員工業務多到連加班都做不完。

員工加班原因很多，其中市政府開會多如牛毛，嚴重影響行政效率，員工很多時間耗在無謂的開會上面，還有，市政府大小活動特別多，除了籌備過程必須加班才能順利趕上進度，很多活動都選擇假日舉行，原本應該休假的日子，員工被迫出勤，難怪加班時數直線上升。

經過人事處精算，今年編列的加班費的確較去年(2018)年增加9034萬元，這絕不是鄭市長口中的福利，而是員工「爆肝」，犧牲與家人相處時間應得的報酬。

人事處長張建智表示，市府為合理補償各機關同仁辛勞，以2017年每人每月實際平均加班時數為基準，在各機關加班費補償率提高至70%所需經費為目標下，重新檢討2019年加班費編列基準，經檢討後2019年各機關加班經費預算總額約增加1億元；市府也將持續檢討現有業務，適時給予機關同仁加班補償。

黃婉如另外也建議提升敬老愛心卡每月點數加碼至1000點，讓民眾開心，鼓勵多走出家裡，多使用市府設施，由於敬老愛心卡沒有儲值現金，以點數無法搭乘火車、北捷，如果點數增加到1000點，同時將部分點數轉換成現金，例如700元點數搭配300元現金，或600元點數搭配400元現金，克服敬老愛心卡被鎖卡不能用的問題。