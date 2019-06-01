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川金二會後大肅清！金正恩愛將背叛國罪「槍決或勞改」　美國查證中

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▲▼美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透社）

▲ 美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

南韓《朝鮮日報》5月31日指出，北韓領導人金正恩在2月底越南「川金二會」破局後，槍決當時擔任談判主力的國務委員會對美特別代表金赫哲（Kim Hyok Chol），還有多名外交官員淪為政治犯，目前生死未卜。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當天稍晚對此表示，正在調查此報導是否屬實。

蓬佩奧在柏林與德國外交部長馬斯（Heiko Maas）的聯合記者會上宣布，「我們已經看到報導，正在盡最大努力調查此事。」白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）則不願置評，僅透露美國正在監控局勢，「無論如何，我都不會對這份情報發表評論。我可以告訴你，我們正在密切關注局勢，同時繼續關注我們的最終目標，那就是無核化。」

《朝鮮日報》日前援引未具名的消息人士說法指出，金赫哲在河內峰會上主導與美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）的無核化談判，3月在平壤的美林飛行場（미림비행장）被依「被美帝國主義者攏絡，背叛最高領導人」罪名被槍決。

▲▼ 北韓國務委員會對美特別代表金赫澈（Kim Hyok Chol）。（圖／路透）

▲ 北韓國務委員會對美特別代表金赫哲。（圖／路透）

據傳除金赫哲以外，金正恩還肅清其他高官。據報導，曾多次陪同金正恩出席峰會、還曾在白宮親手將金正恩的信函交給美國總統川普（Donald Trump）的金英哲已經被解職，正在慈江道接受勞改。

《朝鮮日報》還指出，河內峰會中金正恩的口譯員申惠英（Shin Hye Yong）因翻譯時出錯「損害領導人權威」而被關押進政治營地；與金赫哲一樣負責工作會談的金宋惠（Kim Song Hye）也被送進政治犯集中營；金正恩胞妹金與正則被禁止參加官方活動。

美國有線電視新聞網（CNN）表示，目前還無法證實《朝鮮日報》的報導，但南韓過去曾有誤報北韓當局處決消息的前科。一名高級外交人士透露，金赫哲和金英哲確定已經失蹤，但沒有更多情報；過去也有過北韓官員突然失蹤，經過一段時間的「再教育」後重新露面的案例。

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關鍵字：金赫哲,金正恩,金與正,金英哲,北美要聞,日韓要聞

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