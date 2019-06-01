資深員工心懷不滿！美市政大樓無差別濫射12死　女滿臉血倒地

▲▼ 事發地點位在市政廳旁、設有多個部門的市政中心2號大樓（Building Two）（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國維吉尼亞州維吉尼亞灘市（Virginia Beach）市政大樓當地31日下午4時許爆發槍案，造成至少12人死亡，槍手與警方交火後送醫不治。消息人士表示，槍手是名「心懷不滿」的市府資深員工，在多個樓層展開瘋狂無差別開槍濫射。根據目擊者的說法，當時大樓內部有著許多特地前來處理業務的民眾，只能躲在桌子下求生，甚至有一名被害女子受傷倒地，臉部全是血。

綜合CNN、路透報導，事發地點位在市政廳旁、設有多個部門的市政中心2號大樓（Building Two），根據警察首長塞維拉（James Cervera）的說法，槍手開始掃射後不久，警方就已趕到現場，雙方交火後，槍手中彈倒地送醫，一名員警也被子彈射中，所幸當時有穿著防彈背心，撿回一命。

回憶事發當下的情景，市府員工愛德華威登（Edward Weeden）指出，他和同事們看到一名女子倒下，滿臉是血；去其他樓層確認狀況的另名同事趕回來時提到，「快離開這棟大樓，那個人有帶槍。」

此外，當時人剛好在現場的記者戈登拉格（Gordon Rago）形容，事發地根本只能用「瘋狂」來形容，許多來到大樓處理業務的民眾親眼目擊SWAT人員狂奔、指引大家進行躲避，「他們當時都躲在桌子底下。」

執法官員透露，警方在現場發現一把手槍以及一把來福槍，而調查人員認定這些都是槍手在犯案過程當中使用的槍枝；根據初步消息，犯案槍枝似乎是透過合法途徑購買。

「這是維吉尼亞灘有史以來最令人震撼的一天」，市長戴爾（Bobby Dyer）則說，「包括我們的朋友、同事、鄰居、同僚都受到牽連。」塞維拉在周五晚間的記者會上提到，目前仍有4個人正在接受手術治療當中。白宮表示，總統川普已聽取此案相關簡報進度。此外，聯邦調查局（FBI）也已介入協助當地政府調查案情。