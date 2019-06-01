川普力挺英前外相強生接任首相：我喜歡他！　高調支持恐干預選舉

▲ 支持者稱讚強生性格幽默，但他也被批評奉行精英主義、排外、任人唯親、懶惰和不誠實。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）3日至5日將前往倫敦進行為期3天的國是訪問，5月31日大大稱讚英國前外交及國協事務大臣鮑里斯‧強生（Boris Johnson），認為他會是替代首相梅伊（Theresa May）的優秀人選。但川普在投票前夕公開對強生表示支持，有干預選舉之虞，明顯有違禮儀。

梅伊將於7日下台，首相大位究竟將由誰接任，近來受到國際關注。川普上月底接受英國《太陽報》專訪時，針對12名可能接任的人選表示，「事實上，我認真的研究過，也認得每一名候選人，但我認為鮑里斯會做得很好，會非常出色。我很喜歡他，一直都很喜歡他。」

▲ 川普3日將出訪英國。（圖／路透）

川普強調，「我不知道他會不會被選上，但我認為他是個很棒的人、很有才華的人。他一直都對我和我們的國家很積極。」他也堅稱，強生過去爆出婚外情、私生子的醜聞不會成為他勝選路上的絆腳石，「這總是很重要，但我認為現在的情況一定和20年前、50年前不同，這現在已經不那麼重要了。」

強生是英國最具全球影響力、在國內卻飽受爭議的政界人士之一，也是脫歐的強硬派支持者。他日前才表示，英國必須守住10月底退歐的最後期限，更暗示無協議脫歐的可能性，普遍被認為是下任首相呼聲最高的人選之一。

《太陽報》指出，川普此言無疑是在保守黨國會議員投票幾天前對選舉的驚人干預，嚴重違反禮儀，但若強生未能當選，可能造成倫敦當局及華府間的外交裂痕。另一方面，川普爆料，還有其他參選人向他尋求支持，「有人請我為他們背書，我不想說是誰，但的確有人向我尋求幫助。」