日客機起飛「無線電突失聯」！義大利「2架颱風戰鬥機」緊急升空攔截

▲ 義大利戰機緊急升空確認情況 。(圖/翻攝自推特@ItaMilRadar)

國際中心/綜合報導

日本空中通勤(Japan Air Commuter)航空公司30日一架自法國飛往希臘的班機,意外發生無線電通訊中斷情形,與航空交通管制機構(ATC)失去聯繫。對此,義大利空軍2架颱風戰鬥機(Eurofighter)緊急升空攔截確認情況,所幸班機最終平安降落。

據了解,該架ATR 42-600機型客機當時是從法國西南部城市圖盧茲(Toulouse)起飛,預計飛往希臘第一大島克里特的伊拉克里歐市(Heraklion),但途經第勒尼安海(Tyrrhenian Sea)時卻突然失去無線電訊號。

對此,義大利空軍2架戰機自南部的普利亞大區(Apulia)緊急升空,最終在附近的坎帕尼亞大區(Campania)沿岸進行攔截行動,以目測方式確認狀況。

