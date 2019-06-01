當選總統邀習近平來金門！　朱立倫：告訴他一國兩制在台灣沒市場

▲朱立倫2015年出席國共論壇時與習近平會面。（圖／國民黨提供）

記者朱世凱／綜合報導

大陸國家主席習近平今年初於《告台灣同胞書》40週年紀念活動上，曾對兩岸關係提出五點倡議，包括台灣版「一國兩制方案」。對此，有意代表國民黨角逐2020大選的前新北市長朱立倫表示，當選後計畫邀請習近平來金門，雙方展開會談並發表和平宣言；此外，他也會當面向習近平說「一國兩制在台灣沒有市場」。

朱立倫昨(31日)上午前往金門參訪金門和平紀念園區，在縣長楊鎮浯與在地多位民代陪同下一起敲響和平鐘。朱立倫表示，如果他當選總統，將會邀請習近平來到金門，進行兩岸最高領導人對談，展現兩岸所有人民追求和平的決心，「而且最好就在和平公園，發表永久的和平宣言」，讓全世界知道，兩岸人民都是希望永遠追求和平的。

朱立倫拿出民調數據表示，有71%民眾贊成金門會談，兩岸領導人真的不需要到新加坡去碰面，「就在中華民國的土地上，就在金門」。他也說，自己能理解台灣民眾擔憂的大陸政治企圖，因此會向對岸明確表達，「一國兩制在台灣是沒有市場的，這是我們反對的。」

朱立倫強調，他也反對台獨，堅決希望透過和平合作，創造兩岸的雙贏，這個主張一定是國民黨共同的主張，2020也會是中華民國的主張。他還計畫讓金門、廈門變成一個雙門共同生活圈，「將來雙門生活圈就會變成最好的和平區，未來就不需要擔心有任何戰爭。」