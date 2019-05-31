兩岸政治協議須公投　朱立倫：為蔡英文敗選做準備

▲新北市長朱立倫。（圖／記者羅婉庭攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院31日通過《兩岸人民關係條例》修正案，增訂第五條之三條文，明定兩岸協商簽署政治協議，須經國會雙審議及公民投票等程序，經獲得民主充分授權後，方能簽署協議。對此，國民黨總統參選人朱立倫31日受訪表示，民進黨通過此法「好像在為蔡英文、民進黨的敗選預作準備」。

朱立倫下午在金門探視八二三砲戰遺族家屬，對於在砲戰期間失去親人的傷痛表示慰問，也再度重申和平對兩岸的重要性；他說，住在台灣的人，有些可能不了解戰爭的可怕，但兩岸和平有多重要，金門人最清楚。

針對總統府駁回國民黨黨主席吳敦義訪陸申請的看法，朱立倫表示，「去限制在野黨主席，任何政治上的動作，這都非常不智」，民進黨從執政三年多來，不但兩岸關係大幅度倒退，「自己不做也禁止在野黨做」，造成兩岸之間越來越不信任，甚至嚴重倒退。他希望未來國民黨重新執政之後，兩岸能夠重現互信，重新推動和平合作，這才是真正兩岸下一代之福。

朱立倫強調，兩岸最高領導人能夠金門會談，發表和平宣言，進一步讓金門廈門推動雙門共同生活圈，這才是兩岸未來和平發展的重要里程碑，這才是執政者該好好做的事。

至於立法院今日三讀通過兩岸人民關係條例增訂第5條之3條文，朱立倫回應，兩岸最重要就是和平，民進黨這段期間的作為，造成兩岸緊張跟對抗，這是全民所不期待的。尤其立法院今天又通過這個法案，好像在為蔡英文、民進黨的敗選預作準備。兩岸之間，和平跟合作是未來最重要的，希望朝野能夠一起來努力。