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金門敲響和平鐘！楊鎮浯公開挺朱立倫：兩岸主張論述完整清楚

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▲▼前新北市長朱立倫。（圖／朱立倫辦公室提供）

▲前新北市長朱立倫。（圖／朱立倫辦公室提供）

政治中心／綜合報導

投入2020總統大選國民黨內初選的前新北市長朱立倫31日表示，當選後將邀請中國大陸領導人習近平到金門舉行會談，發表和平宣言，也會當面向對方表明，「一國兩制在台灣沒有市場」，而金門縣長楊鎮浯也公開表達力挺朱立倫的立場。

朱立倫31日上午前往金門參訪金門和平紀念園區在縣長楊鎮浯及在地多位民代陪同下，一起敲響和平鐘。朱立倫說，他若當選總統，將邀請習近平來到金門，進行兩岸最高領導人對談，展現兩岸所有人民追求和平的決心，「而且最好就在和平公園，發表永久的和平宣言」。讓全世界知道，兩岸人民都是希望永遠追求和平的。

楊鎮浯特別指出，他百分之百認同朱立倫兩岸政策的主張，在眾多參選人中，朱立倫是唯一將兩岸主張完整論述清楚，以及把金門人的需求完全聽進去，並轉換成具體的政策的人，呼籲所有的金門鄉親一起支持朱立倫。

▲▼前新北市長朱立倫。（圖／朱立倫辦公室提供）

朱立倫提出民調數據表示，有71%民眾贊成金門會談，兩岸領導人真的不需要到新加坡去碰面，「就在中華民國的土地上，就在金門」。

朱立倫強調，他理解台灣民眾擔憂的大陸政治企圖，他會向對岸明確的表達，「一國兩制在台灣是沒有市場的，這是我們反對的」；他也反對台獨，堅決希望透過和平合作，創造兩岸的雙贏，這個主張一定是國民黨共同的主張，2020也會是中華民國的主張。

▲▼前新北市長朱立倫。（圖／朱立倫辦公室提供）

朱立倫也提到，金門、廈門一定要變成一個雙門共同生活圈，讓金門、廈門能夠四通八達，而四通指的就是通水、通電、通氣與通車。對於金門、廈門的民眾來講，通車最為重要，因為不但解決交通問題，還可以創造非常多的觀光收益。兩個地方通車後成為一個生活圈，將來雙門生活圈就會變成最好的和平區，未來就不需要擔心有任何戰爭。

▲▼前新北市長朱立倫。（圖／朱立倫辦公室提供）

▲▼前新北市長朱立倫。（圖／朱立倫辦公室提供）

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關鍵字：朱立倫,國民黨,和平宣言,2020總統大選

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