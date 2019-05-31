「我最有政績還被邊緣化」　朱立倫：台灣民主悲哀





▲朱立倫。（圖／記者羅婉庭攝）

政治中心／綜合報導

前新北市長朱立倫31日表示接受廣播節目專訪，強調他不能用三秒去闡述一個政見，說他被忽略、邊緣化或不被重視都好，他自認負責任、務實、穩健且理性中道，有16年中央地方、中央、黨務與國會經驗，像他這種最有政績的人，「如果都被邊緣化的話，某種程度是台灣民主的悲哀。」



國民黨內總統初選的民調高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘競爭激烈，朱立倫說，這場初選，耳語打得很兇，他很擔心國民黨的支持度。他認為初選無論明著打、暗著打，都會傷到黨內同志，國民黨在7月提出候選人後，還是要靠同志幫忙，屆時若人人都被重傷了，對黨都是不利。



針對美麗島電子報董事長吳子嘉爆料，高雄市長韓國瑜與新莊王小姐有婚外情的關係，朱立倫說，在沒有具體證據的情況下，希望大家不要相信和討論。

日前有媒體報導，韓國瑜6月1日要參加北上凱道，朱立倫說「有點勞民傷財」的新聞，朱解釋，第一時間是說祝福，結果隨後就被媒體詢問「那你要不要辦造勢活動？」才會回答自己都是談政見，不會辦造勢活動，因為覺得有點勞民傷財，這才是他當時的全文。他祝福韓國瑜的活動，也為對方加油。

朱立倫會後受訪時補充，自己不適合去韓國瑜誓師大會的現場，不過既然是為韓國瑜的造勢活動，就祝福和加油；而立委也不用擔憂去了就選邊站，應該用正面角度看待此事。

針對派系人馬或陣營代言人助長黨內互打趨勢，朱立倫說，大家都要以大局為重，不需要對自己黨內同志出重手，也不用射任何的暗箭，這樣才是凝聚共識、整合團結的初選。

另外，關於鴻海董事長郭台銘說，初選民調沒有納入手機民調，且「國民黨沒人理我」，朱立倫認為，既然已經定案了，就按照這樣來做，無論什麼方式都是好方式，只希望趕快讓國民黨團結。