三讀！電動自行車未戴安全帽罰300　改裝最高罰5400

▲電動自行車。（資料照）

記者徐政璿／台北報導

立法院會31日三讀修正通過《道路交通管理處罰條例》部分條文，明定擅自改裝電動自行車最重處新台幣5400元的罰鍰；騎乘電動自行車超速最重罰1800元，未戴安全帽則罰300元。

民眾使用電動自行車的數量持續增加，合格的電動自行車法定最高時速為25公里，在改裝之後，時速可達50公里以上；但由於電動自行車無需考取駕照即可上路，不配戴安全帽無罰則，對於違法改裝也無覆驗的規定，衍生出許多交通事故。

《道路交通管理處罰條例》原有條文僅規範慢車必須保持煞車、鈴號、燈光及反光裝置等安全設備的良好與完整，三讀條文增訂改裝相關罰則，電動自行車於道路行駛或使用，擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格，將對車輛所有人處1800元以上、5400元以下罰鍰，並責令改正。

這次修法也增訂速限罰則，規定電動自行車速限不得超過速限25公里，否則可處駕駛人900元以上、1800元以下罰鍰；此外，過去要求騎乘電動自行車應依規定戴安全帽，但未有罰則，三讀條文也明定，未依規定戴安全帽，處駕駛人300元罰鍰。

在腳踏車、電動輔助自行車附載幼童部分，也增定條文，駕駛人未滿18歲，附載幼童的年齡、體重超過規定，未依規定使用合格兒童座椅、腳踏自行車或電動輔助自行車，違反任何一項可處駕駛人300元以上、600元以下罰鍰。