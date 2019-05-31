搭手扶梯左側！魔人神掌一推：妳擋到路快下去　正妹跩臉嗆爆…療癒爆表

▲原PO站手扶梯左側，竟被後方女子嗆聲！（示意圖／記者劉昌松攝）

網搜小組／綜合報導

不少民眾搭捷運手扶梯時，會無意識靠右站，以讓趕時間的人可從左側快速通行，不過捷運官方澄清，其實左右兩側都可站人！一名女網友森77表示，她好端端站在手扶梯左側時，竟遭後方魔人用力拍打，直呼「妳擋到路了」。

「奇怪了電扶梯明明就可以站左邊啊！」一名女網友在臉書《爆怨公社》氣訴，今（31）日從台中回台北，搭捷運時，站在左側手扶梯上，怎料被後方民眾用力拍打，嗆聲「小姐妳擋到路了」。

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▲原PO拍下對方背面！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

突如其來的魔人神掌挑釁，原PO不甘示弱反擊「本來就可以站左邊啊！」怎料對方一臉不悅表示，「沒有，妳要趕快下去」，此話一出，更讓原PO火冒三丈，堅持不願踏步往下走，最後「站好站滿」直到地面。

「妳是在凶X小？」原PO解釋，若對方好聲好氣，且表達趕時間想借過，她絕對會往下走讓出空間，實在不解對方為何態度如此不佳。該討拍文才短短PO出一小時，就引發大批網友回應「趕時間，不會提早點出門啊」、「不要讓，急死他」、「趕時間，其實旁邊有樓梯讓你走」、「請緊握扶手站穩踏階！可能聽力不好」、「天龍人的潛規則！趕時間樓梯這麼大不走，在那擠X小電扶梯」、「我帶兩個小孩，一個左邊一個前面，也是有人叫我們借過。我很生氣說，我小孩跌倒你負責？」

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