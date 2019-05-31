保險外商職缺應徵眾　全日資明台產吳欣怡從空服員轉戰企劃全憑勇氣

▲三井住友海上集團明台產險經營企劃部吳欣怡 。（上圖、下圖／吳欣怡提供）

記者李蕙璇／台北報導

保險圈有來自美、德、法、日等企業來台灣設立壽險、產險分公司，成為有志進入外商體系年輕人選擇職場的一選項。而全日資的明台產險吳欣怡就是這個族群者，儘管她非英語、日語科系畢業的學生，一看到機會就遞履歷爭取職務，勇氣是她能夠實現夢想的重要關鍵。

身高有175公分的吳欣怡，進入三井住友海上集團明台產險經營企劃部4年。她東海大學餐旅管理學系畢業後，再念國立高雄餐旅大學餐旅教育研究所。原本準備當實習老師，對於到外商企業工作還有個憧憬，因緣際會考上新加坡航空空服員，飛了2年半之後，再轉到日商企業。

吳欣怡說，當時她看到高餐航空系的學妹們準備報名很有趣，就跟著參加。沒有補習也搞不清楚到底該怎麼準備的狀況下，誤打誤撞通過面試成為新航空姐，後來因為作息不正常造成健康問題，選擇離開。

回國後她在人力銀行看到明台產險開出職缺，因為家裡爸媽的汽車是跟明台投保，對明台有些熟悉及好感，細究發現明台其實是日商，薪資福利還算不錯，投履歷爭取應徵機會。

吳欣怡覺得自己沒有保險任何資歷與關係情況下，挺幸運的獲得錄取。分發到企劃部門要做為公司與外界聯繫的窗口，一切從零開始學習。「公關是一個非常特殊的工作，為了配合新聞的時效性讓民眾在第一時間掌握資訊，常常必須放下手邊原定的工作優先處理緊急事件，甚至週末或連假期間也一樣。」她說。

吳欣怡還說，剛開始遇到記者來問問題都會非常緊張，不知到這樣該去哪邊找答案，好不容易找到資訊，但有時不一定可以符合媒體需求，才知道這個領域非常寬廣及須要花功夫多加學習。如今她比較坦然與外界接觸，甚至發覺跟記者互動原來是一件有趣的事。

▼吳欣怡參與公司商品廣告 。（圖／吳欣怡提供）

至於在新加坡與日商職場有何差異，吳欣怡說因為她沒有在一般新加坡商工作，而航空業是比較特殊的產業，如果單純比較新加坡航空公司與明台產險這兩間公司，應該是文化差異。新航比較像是歐美企業，大家見面認識對方會先握手自我介紹；而明台因為是日商所以比較拘謹，初次見面只是點頭問好，吳說這點讓她剛開始非常不習慣。

吳欣怡還強調，想到外商工作社會新鮮人都知道，「語言」絕對是最重要的，尤其是英文。在航空公司要面對世界各地的客人，英文當然是最重要的。而明台雖然是日商但同時也是一個國際企業，她曾經到三井住友海上集團位在日本東京的母公司上課，全程使用英文跟來自全世界各分公司的同事一起學習一起討論。因此在新加坡工作會一點星式英文（Singlish）、在日商工作的話會一點日文，都是有助於職場與主管、同事相處共事。