　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

保險外商職缺應徵眾　全日資明台產吳欣怡從空服員轉戰企劃全憑勇氣

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼三井住友海上集團明台產險經營企劃部吳欣怡 。（圖／吳欣怡）

▲三井住友海上集團明台產險經營企劃部吳欣怡 。（上圖、下圖／吳欣怡提供）

記者李蕙璇／台北報導

保險圈有來自美、德、法、日等企業來台灣設立壽險、產險分公司，成為有志進入外商體系年輕人選擇職場的一選項。而全日資的明台產險吳欣怡就是這個族群者，儘管她非英語、日語科系畢業的學生，一看到機會就遞履歷爭取職務，勇氣是她能夠實現夢想的重要關鍵。

身高有175公分的吳欣怡，進入三井住友海上集團明台產險經營企劃部4年。她東海大學餐旅管理學系畢業後，再念國立高雄餐旅大學餐旅教育研究所。原本準備當實習老師，對於到外商企業工作還有個憧憬，因緣際會考上新加坡航空空服員，飛了2年半之後，再轉到日商企業。

▲▼三井住友海上集團明台產險經營企劃部吳欣怡 。（圖／吳欣怡提供）

吳欣怡說，當時她看到高餐航空系的學妹們準備報名很有趣，就跟著參加。沒有補習也搞不清楚到底該怎麼準備的狀況下，誤打誤撞通過面試成為新航空姐，後來因為作息不正常造成健康問題，選擇離開。

回國後她在人力銀行看到明台產險開出職缺，因為家裡爸媽的汽車是跟明台投保，對明台有些熟悉及好感，細究發現明台其實是日商，薪資福利還算不錯，投履歷爭取應徵機會。

吳欣怡覺得自己沒有保險任何資歷與關係情況下，挺幸運的獲得錄取。分發到企劃部門要做為公司與外界聯繫的窗口，一切從零開始學習。「公關是一個非常特殊的工作，為了配合新聞的時效性讓民眾在第一時間掌握資訊，常常必須放下手邊原定的工作優先處理緊急事件，甚至週末或連假期間也一樣。」她說。

▲▼三井住友海上集團明台產險經營企劃部吳欣怡 。（圖／吳欣怡提供）

吳欣怡還說，剛開始遇到記者來問問題都會非常緊張，不知到這樣該去哪邊找答案，好不容易找到資訊，但有時不一定可以符合媒體需求，才知道這個領域非常寬廣及須要花功夫多加學習。如今她比較坦然與外界接觸，甚至發覺跟記者互動原來是一件有趣的事。

▼吳欣怡參與公司商品廣告 。（圖／吳欣怡提供）

▲▼三井住友海上集團明台產險經營企劃部吳欣怡 。（圖／吳欣怡提供）

至於在新加坡與日商職場有何差異，吳欣怡說因為她沒有在一般新加坡商工作，而航空業是比較特殊的產業，如果單純比較新加坡航空公司與明台產險這兩間公司，應該是文化差異。新航比較像是歐美企業，大家見面認識對方會先握手自我介紹；而明台因為是日商所以比較拘謹，初次見面只是點頭問好，吳說這點讓她剛開始非常不習慣。

▲▼三井住友海上集團明台產險經營企劃部吳欣怡 。（圖／吳欣怡提供）

吳欣怡還強調，想到外商工作社會新鮮人都知道，「語言」絕對是最重要的，尤其是英文。在航空公司要面對世界各地的客人，英文當然是最重要的。而明台雖然是日商但同時也是一個國際企業，她曾經到三井住友海上集團位在日本東京的母公司上課，全程使用英文跟來自全世界各分公司的同事一起學習一起討論。因此在新加坡工作會一點星式英文（Singlish）、在日商工作的話會一點日文，都是有助於職場與主管、同事相處共事。

ET快訊
快訊／酒駕再犯最重處無期徒刑　「故意犯」依殺人罪可判死刑
午後雷陣雨來襲！北中南14縣市大雨特報防雷擊、強陣風
最多正妹的2路線捷運！車廂匯聚「窄裙OL、時髦女大生」 網搶
肯德基推「只有皮的炸雞」！炸雞皮引爆食慾萬人激推：多汁爽口

關鍵字：保險,外商,日資,明台產物,吳欣怡,空服員,企劃

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

副本理賠風暴1／誰會買4張以上實支實付醫療險？傳「剖腹生產孕婦」

「整頓」儲蓄險、實支實付副本理賠　葉啟洲與黃金木皆表贊同

保險局重罰濫用「停賣效應」！失能險、儲蓄險與實支實付醫療險熱賣中

「儲蓄險」解約糾紛多常拿不回全部保費　成保險局掐斷原因之一　

保險局「根本沒有」核准儲蓄險　決定出手斬斷行銷話術

影／大衝擊！高儲蓄型壽險明年將絕跡　民眾難藉保單理財　

配合金管會政策　富邦人壽將降低銷售純儲蓄型商品

大陸也在控管壽險理財商品　2018年保費收入亞洲占比出現萎縮

保險局出手掐斷高儲蓄險保單　台壽總座：類定存商品將分年下架

南山補救投資型保單錯帳　無條件「多就給、少由公司吸收」補償

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操

王彩樺跪地抱腿吳宗憲 　哭求「我的小孩還小」

潤娥難得大跳性感熱舞　TWICE.RV.BP的歌全都會！

蕭敬騰幫伴奏「照亮了我生命」　選手唱一半..王嘉爾.蕭敬騰.陳粒突上台

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

保險外商職缺應徵眾　全日資明台產吳欣怡從空服員轉戰企劃全憑勇氣

企業接班人關注「家族憲法」　信託、股權轉讓與遺囑等有助永續經營

又被重罰660萬　南山人壽：已向用LINE涉炒股經理人求償商譽損失

壽險業爆增資潮　邵之雋：不耐長夜、追求速利業者終將退出市場

南山人壽今年再吞第5張罰單　炒股案又被重罰660萬

新光人壽兩因素衡量宣告利率　觀望市場同業再評估

做臉妹妹壽險都有300萬遠高於國人平均5倍　因為磊山林玲慧而翻轉身價

砍斷儲蓄險震撼彈　錠嵂趙惠仙：愛保本還本民族特性使然

整頓儲蓄險／北海鄭詠升：保單設計可調升最高保額、免體檢額度

保險局重罰濫用「停賣效應」！失能險、儲蓄險與實支實付醫療險熱賣中

X-CUBE鬥毆停業又復業　中市警持續臨檢防鬧事

妹妹遭酒駕撞死「沒道歉」　中市議員黃馨慧：酒駕累犯應處死

午後雷陣雨來襲！北中南14縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

快訊／韓國瑜下午3點45分　從高雄到台北地檢署控告吳子嘉

林明禎：在一起了又❤　出國全被拍「左滑有亮點」網驚：太犯規！

蘋概三王喊衝領電子股反攻　台股大漲115點收復年線蓄勢挑戰10,500大關

快訊／酒駕再犯最重處無期徒刑　「故意犯」依殺人罪可判死刑

楊志良／選票考量的「大放利多」　真能連任？

炎夏拒毒無酒FUN肆玩　JR紀言愷邀年輕人到西門町玩音樂

獨家／華研又有人走！　謝佳見「一張照片」露餡經紀約

保險熱門新聞

3類保單停賣效應加溫　保險局重..

南山人壽今年再吞第5張罰單　炒..

大衝擊！高儲蓄型壽險明年將絕跡..

新光人壽兩因素衡量宣告利率　觀..

南山人壽主推長照險　占市場9成

副本理賠風暴1／傳「剖腹生產孕..

壽險業爆增資潮　邵之雋：提高資..

副本理賠風暴3／政大教授彭金隆..

砍斷儲蓄險震撼彈　錠嵂趙惠仙：..

南山人壽：已向用LINE涉炒股..

淨值比3%以下壽險須限期增資　..

整頓儲蓄險／鄭詠升建議調升「最..

保險局「根本沒有」核准儲蓄險　..

新光人壽Q1總保費收入718億..

更多熱門

相關新聞

企業接班人關注「家族憲法」

從保險金指定受益人到家族財產繼承人，關於手足爭產、繳交龐大遺產稅等案件時有所聞，也讓民眾愈注意傳承、信託、節稅等法律稅務。除了保單設計可分期給付保險金類信託功能，還可以透過「家族憲法」提早做財富經營與分配的規劃。

做臉妹妹壽險300萬高於國人5倍　因為磊山林玲慧而翻轉身價

勞資協商避免各說各話　長榮航空訴求：全程直播並開放媒體旁聽

職災保險單獨立法　投保薪資上下限出來了

職災保險單獨立法　雇主違法小心挨罰300萬

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

新竹單親爸猝死　14歲少年沒錢葬父

告吳子嘉誹謗　謝震武提醒韓國瑜

不爽直接嗆出來！天生「撿到槍」星座TOP5

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

22歲正妹遭當街割喉　恐怖男友判死刑

肯德基神推炸雞皮　引爆萬人食慾

吸笑氣上癮　17歲女玩壞脊髓神經

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！

教官偷吃陸生影片曝！柯文哲冷臉想「砍」人

韓國瑜陷婚外情　「王小姐」忙著這件事

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息「出事了」

快訊／SJ前預備成員爆輕生

柯文哲拍桌吼　台北市政府被竊聽

蛇精男消失2年「全臉溶解」！　無P偷拍近照曝光「嚴重變形」

送女友賣淫　軟飯男「不知她去幹嘛」

更多

最夯影音

更多

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面