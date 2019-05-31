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影／低頭猛滑手機！他手扶梯「罰站7秒」卡原地　網見孤單背影笑翻瘋傳

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▲▼低頭男獨自站在沒動靜的手扶梯上，讓兩旁民眾看傻眼。（圖／翻攝自臉書社團將軍澳）

▲低頭男獨自站在沒動靜的手扶梯上，讓兩旁民眾看傻眼。（圖／翻攝自臉書社團將軍澳）

記者朱世凱／綜合報導

許多人走在路上都會低頭猛滑手機，對於周遭動靜完全不放眼裡。香港社團近日就瘋傳一段影片，畫面可見一名男子毫不知情地站上靜止的手扶梯，一旁民眾則對著他竊竊私語，但他卻依舊活在自己的手機世界裡頭。這短短7秒的落寞背影讓許多網友笑翻直呼，「根本是在罰站。」

原PO昨（29）日在臉書社團「將軍澳」上表示，地點在香港銅鑼灣時代廣場，當時有一名背著黑色後背包的男子低著頭站上手扶梯，不過因為手扶梯是故障靜止的狀態，導致雙眼緊盯手機螢幕的他「完全困在原地」而沒有上升。原PO還說，當時有許多民眾出聲示意，但低頭男卻依舊傻站在那，直到保全人員上前提醒，他才趕緊主動離開手扶梯，結束尷尬局面。

▼原PO笑說，「先生，手扶梯是停住的哦。」（圖／翻攝自臉書社團將軍澳）

▲▼低頭男獨自站在沒動靜的手扶梯上，讓兩旁民眾看傻眼。（圖／翻攝自臉書社團將軍澳）

這段7秒影片讓一票網友笑翻轉傳，不到一天時間就已經累積2900個讚，以及超過1600次分享。大家都爆笑表示，「他是不是要站到明年了？」、「忘我境界」、「停止時間系列」、「這太誇張了，沒動的手扶梯應該會有感覺啊」、「沉迷手遊吧」、「可能是在回覆重要的訊息？」、「行為藝術，哈哈哈」。

也有網友抱怨說，走在路上一直低著頭滑手機的人很討厭，「因為他們的動作很慢，有時候趕時間還會被拖延」、「走樓梯用手機更煩，前面都沒人了他還慢慢走，好擋路」、「下班尖峰時段最不想碰見低頭族」、「有天就會摔個四腳朝天了」、「這樣走在馬路上也很危險」。

永遠都未到系列 #掛住玩手機

Jeff Lo 發佈於 2019年5月28日 星期二
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關鍵字：手扶梯,手機,低頭族,罰站,背影,銅鑼灣時代廣場

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