激情喇舌！男友傻問「妳有B肝嗎」　女尷尬癌秒噴發：不要親完馬上問

▲尷尬之吻，讓原PO永生難忘！（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「接吻完最討厭聽到的一句話！」一名女網友爆氣表示，日前與男友浪漫喇舌，正當燈光美氣氛佳時，男友竟詢問「妳有B肝嗎？」害得原PO尷尬癌發作。更奇葩的是，連續兩任男友都問相同的問題，讓網友們笑到併軌。

「說好的浪漫呢？」一名女網友氣PUPU表示，日前與男友四目交接，深情款款要展開浪漫一吻，過程中，雙舌交纏到銷魂忘我，但幸福時光總是稍縱即逝，激情過後，沒想到男方竟天外飛來一筆詢問「妳有B肝嗎？」

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當下浪漫情調變成尷尬氣氛，原PO腦袋一片空白，也不知該如何回應男友，最後只能面面相覷結束鬧劇。更爆笑的是，原PO說，已有2任男友都問過相同的問題，最後忍不住抱怨，「可以不要在親完馬上問嗎？」

原PO在《Dcard》分享奇葩經驗，讓網友們笑炸回應「之前某一任還以為蛀牙會傳染呢！」、「太白X了吧，我親過那麼多男的，從來沒有人問過我耶」、「B肝不會經由唾液傳染，他是血液傳染疾病，A肝的機率還比較高勒」、「你有愛滋嗎？長過水痘嗎？得過德麻嗎？」、「我只會問有沒有刷牙」、「男生表示：抱歉，我應該要在接吻前問的」。

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▲原PO的故事，讓網友笑壞了！（圖／翻攝dcard）

到底B肝會不會藉由唾液傳染？有專業網友表示，「一般情況下，接吻會傳染B肝病毒的幾率很小。無論是小三陽還是大三陽，B肝病毒必須進入人的血液才能造成感染，但是B肝病毒自身不會運動，不能自己穿透人體正常的皮膚黏膜進入血液中去，而必須通過破損的皮膚、黏膜或血管才能進入血液。如將B肝病毒抹在正常的皮膚上是不可能感染B肝的。所以一般人在皮膚、黏膜都正常的情況下，通過日常的生活接觸和汗液不會傳染B肝。唾液中病毒也難以穿透正常人的口腔和胃粘膜，而且在胃裡也容易被胃酸所破壞，所以B肝病毒經消化道感染的可能性很小」。

另根據《康健》報導，B肝感染可分為母子（垂直）感染，接觸（水平）感染，前者是指母體在生產時，將B型肝炎病毒傳染給寶寶；後者則是血液或體液，藉由有傷口的皮膚、黏膜被傳染，包括打針、輸血、針灸、刺青、牙刷或不安全的性行為等。值得注意的是，體液除了口水除外，因感染力與病人的病毒活躍度有關。

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