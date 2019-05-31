1.5倍濃郁！飲料店辣模賣拿鐵「乳量加量」廣告太誠實　網暴動：買起來

▲日出茶太宣傳新飲品「太極厚茶拿鐵」。（圖／翻攝日出茶太臉書粉絲團）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣手搖飲料市場競爭激烈，店家比用料、比品質也比創意。海外擁有上百間分店的日出茶太近日推出新飲品「太極厚茶拿鐵」，主打新鮮牛乳量加倍，再配上太極黑白雙色珍珠口感升級，行銷更是創意十足，找來「兇狠」辣模拍攝宣傳照，巧妙結合slogan，引來網友兩極的評價。

日出茶太臉書官方粉絲團30日晚間PO出一篇廣告，找來辣模助陣推廣飲料「太極厚茶拿鐵」，主打乳量加量、1.5倍濃郁牛乳，文案意有所指，堪稱是誠實大考驗，「一個人純不純潔，從他的視線就知道，小編第一眼看到的是『太極厚茶拿鐵』，那你呢？」

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照片中，紅唇辣模皮膚白皙，身穿白色小可愛，傲人上圍一覽無遺，整個人佔據圖中8成面積；右下角則是一杯半糖的茶拿鐵飲料，紫色大吸管配上黑珍珠同樣希睛。

照片貼出後，引來不少網友暴動，「這乳量真的加倍」、「我好想喝奶」、「這杯肯定好喝，重乳珍奶」、「用新台幣教訓他們」、「我第一眼看到的是乳量加量」、「好想喝飲料喔」、「出發台北天成店」。

不過也有些衛道人士認為，這樣的廣告太過物化女性，「看到你們的廣告很下流」、「為什麼要這樣啊？難道是飲料不夠好喝要靠女性的胸部吸引消費者嗎」、「無言到這種程度了」、「刊廣告ㄧ定要用女性的胸部圖片來吸睛嗎？分明是物化女性！」

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▼前一版的廣告相較之下十分樸實。（圖／翻攝日出茶太臉書粉絲團）