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聖母峰成「屍山」！登山客目賭嚇壞：沿路及帳棚內都有屍體

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▲▼聖母峰大排長龍。（圖／路透）

▲攻頂最後一段路程，眾多登山客大排長龍。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

世界屋脊「聖母峰」（珠穆朗瑪峰）27日再傳出第11名罹難者。剛攻頂第3次的加拿大電影製片人沙卡里（Elia Saikaly）親眼目睹山上慘況，直言沿路及帳棚內都有屍體，簡直如同遭遇大屠殺的「屍山」，並餘悸猶存地表示「再也不會來爬了」。

據《渥太華公民報》報導，沙卡里來自渥太華，目前正籌備拍攝一部關於4名阿拉伯女性登頂的紀錄片，為此才剛在本月第3次攻頂聖母峰，卻對山上的所見所聞感到無比震驚。22日出發登頂的沙卡里說，「死亡、大屠殺、極致混亂，那就是山上的全部，我再也不會上山，這真的太可怕了。」

▲▼聖母峰大塞車。（圖／翻攝自Facebook／Imagine Nepal）

▲眾多登山客想攻頂聖母峰，必須要在嚴峻地形上排隊，並忍受低溫與高海拔環境。（圖／翻攝自Facebook／Imagine Nepal）

每年5月對各國登山好手來說，最重要的事情就是到尼泊爾攀登聖母峰（珠穆朗瑪峰），但尼泊爾旅遊局長吉米爾（Dandu Raj Ghimire）指出，今年春季登記攀登聖母峰的人數達381人，人數過多加上天氣因素，導致至少11人死亡，分別國籍為尼泊爾、愛爾蘭、奧地利、美國和印度人等。

▲▼聖母峰大排長龍。（圖／CFP）

▲有登山客因「排隊12小時」體力耗竭死亡。（圖／CFP）

沙卡里告訴《每日電訊報》，「我們離開最後一個營地時，大概是晚上9點半左右，在途中就親眼看到2個雪巴人安置已經死去的登山客，還有一名印度人嚴重高山症發作，神智不清地大喊大叫」。他表示，「更詭異的是，每個人都必須跨過這些死者才能登頂，你的每一步腳下都可能是具屍體，毫無生氣地躺著，但除了移動別無他法，否則下一個死的就是你。」

let’s have another Early morning’s traffic jam video above 8700m on 23May2019 #imagine_Nepal #Everest_Expedition_2019

Imagine Nepal 發佈於 2019年5月25日 星期六

62歲的美國律師克里斯托弗·庫利甚（Christopher Kulish）在下山時的某營地過世，也是最新的一名死者，但原因尚不清楚。而44歲英國登山家羅賓也已在峰上8,850米處死亡，他出發前還曾明確表示「擔心死亡地帶太擁擠會有危險」。

除了因「大塞車」造成的死傷外，垃圾問題也逐漸浮現，尼泊爾當局27日已設法運回了4具屍體及10噸垃圾。目前當地政府已派出14人在大本營及4號營地周遭盡可能地蒐集垃圾，包括空罐、塑膠製品和廢置的登山裝備。

▼聖母峰登山客過多，留下大量垃圾。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼聖母峰登山客過多，留下大量垃圾。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：聖母峰,珠穆朗瑪峰,加拿大,屍山,沙卡里

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