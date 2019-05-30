接生早產嬰嚇壞醫護　新手媽隔保溫箱淚崩「他像塊沒煮熟的生肉！」

▲凱登出生時完全沒有皮膚，像塊生肉。（圖／翻攝自臉書下同）

記者陳亭伃／綜合報導

英國日前一名新手媽媽，原本正要迎接自己第一個孩子時，卻在生產完後接到醫生的宣告「你的孩子沒有皮膚」，這讓他們相當震驚，因為原先只以為孩子只是早產，沒想到孩子卻是「無皮狀態」重量也只有1105公克。

根據英國《每日郵報》報導，來自瓦立克郡的新手媽媽潔西卡（Jessica Kibbler）在得知自己懷孕後，每天興奮的跟老公傑克（Jack Shattock）期待孩子的來臨，卻沒想到竟比預產期提早了整整10周，就在醫生接生的瞬間，也被新生兒的容貌嚇了一跳，因為嬰兒的身上完全沒有表層皮膚，血管也都清晰可見，就連抱都是困難。

在場協助的護士看到這名寶寶的樣貌，驚嚇到不知道如何處置，甚至還有人跑出手術室外大哭。潔西卡在看到兒子的容貌時，心情相當沉痛，「他就像一塊生肉一樣躺在那，我跟傑克都不知道能為他做點什麼，只能一邊哭一邊喊著加油」小男嬰後來被命名為「凱登」（Kaiden）在出生後第10天，終於可以讓爸媽抱著懷裡。

▲凱登出生的模樣連血管都清晰可見。

儘管出生時沒有表皮層，但到了第六個星期，開始生長部分的皮膚，卻也伴隨著先天性泡疹、皮鬆症、支氣管炎等，好幾次醫師都發出病危通知，但潔西卡和老公還是堅持不願意放棄凱登。直到半年後，凱登體重終於到了4280公克，並且可以回家，一個月前終於接受第一次皮膚移植手術，將肚子上的皮膚移到右手臂，醫療團隊估計，至少需要4次這樣的手術才有辦法讓凱登「看起來」比較完整。

凱登的病例引發了國際醫學界的關注，並且分析之所以會這樣的情況，可能與媽媽在懷孕期腎病發作有關，因為在凱登出生前三個月，潔西卡曾出現一次腎出血，將持續研究是否真的與母體相關。