　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

小情侶搭計程車「報完地址就鹹濕摸摸」　司機沿途聽啵啵水聲崩潰！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼越南小黃司機載到一對情侶一上車就鹹濕戲碼上演。（圖／翻攝自tiin.vn）

▲越南小黃司機載到一對情侶一上車就鹹濕戲碼上演。（圖／翻攝自tiin.vn）

記者陳亭伃／綜合報導

計程車是給人方便，但總是會有些人會當作一種「隨便」發洩的地點。近日越南的網路上，流傳一張情侶恩愛照，但卻不是會讓人覺得羨慕的狀態，因為這對情侶在上了計程車後，女方直接橫躺在男友身上，接著一陣舌吻出聲，幾乎就要上演活春宮，全程遭到司機側拍放上網，引發網友兩派言論的熱烈討論。

綜合外媒報導，越南的一名計程車司機，日前在光天化日下載到一對小情侶，兩人一上車後隨口報了目的地後，兩人竟在後座開始瘋狂舌吻，司機原以為只是一般情侶，沒想到女方接著「橫躺」在男友腿上，接著男方也將手伸入女友的上衣內又掐又揉，甚至還發出聲音，這讓前面開車的司機瀕臨精神崩潰，決定側拍放上網讓網友公審「這到底是不是搭計程車的公德心？」

照片發佈到網路上後，有網友抨擊司機，「這樣側拍真的非常沒有公德心吧！本來計程車司機的工作就是載客，只要後座客人沒有影響到行車安全，基本上沒有問題」、「偷拍最可恥！」、「或許可以提醒一下，而不是用這樣的方式」。

另外，也有網友表示，「拜託直接車開去摩鐵，現在的年輕人真的太過於開放」、「這樣的行為真的很噁心」、「可以考慮到其他人的感受嗎？」但也有人逗趣表示，「司機算是很幸運吧！」、「果然只有老司機才有的運氣」。但有同樣開計程車的網友表示，這樣確實很容易讓司機分心，基本上就是一種潛在的危險。

ET快訊
沒有蚵仔！買大腸麵線怒折回　奧客「神邏輯1句」老闆傻住
獨／愛心領養20浪狗全送屠宰場　「血濺滿牆」沿惡臭挖出骨骸

關鍵字：計程車,司機,情侶,後座,恩愛

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他擁抱完「坐輪椅14年婦人」　硬斷手掌「取人骨提煉密藥」破門衝出血腥味

他約女網友番薯園私會　精蟲衝腦「摀嘴硬上」完事後驚覺活體變屍體

她激戰男友被撞見　愛人前腳出門上班…男友爸後門進攻「妳的身體好美」

少年仔爬火車頂「自拍對女友示愛」：我是英雄…下秒27500伏特電炸胸！

第10人！他攻頂珠穆朗瑪峰「最後笑容影片」流出　幾小時後斷魂埋雪堆

川安會好黑皮！安倍秀「2男人陽光自拍」　川普開心迎接相撲大賽

遲到38分鐘「全機等她一人」！　墨西哥部長辭職：沒人可以有特權

手機錢包丟車上！瑜珈老師夏威夷山區迷路　靠吃野果撐2周

沒老闆樣！川普與40日企高層餐敘　裝看不到豐田社長：你在哪？

美中關稅大戰！外商轉向進駐越南　成長總額增69%…創4年新高

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

眨眼遊戲爆夯！濃眉哥狂玩30次 網全笑爛...狂重播神片

館長鼓勵鍾明軒練格鬥　笑我娘炮「站上擂台」打一場啊！

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材旁」不肯走

詭譎偵訊室、自然鐘乳石階梯　日治軍事遺址「鼓山洞」大揭密

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

川安會好黑皮！安倍秀「2男人陽光自拍」　川普開心迎接相撲大賽

遲到38分鐘「全機等她一人」！　墨西哥部長辭職：沒人可以有特權

手機錢包丟車上！瑜珈老師夏威夷山區迷路　靠吃野果撐2周

沒老闆樣！川普與40日企高層餐敘　裝看不到豐田社長：你在哪？

美中關稅大戰！外商轉向進駐越南　成長總額增69%…創4年新高

小情侶搭計程車「報完地址就鹹濕摸摸」　司機沿途聽啵啵水聲崩潰！

女友爸是黑道老大！　他見家長遇「狙擊手突襲」下秒帥氣挺身

嗆人還拼錯！川普不怕「小武器」堅信金正恩　爽看拜登被罵低智商

影／第10人！他攻頂珠穆朗瑪峰「最後笑容影片」流出　幾小時後斷魂埋雪堆

超噁！連鎖餐廳員工廚房內「泡澡」　同事還穿制服「遞紙巾」擦澡

搭飛機坐機捷來參加　桃園議長盃路跑青埔舉行萬人參加

大漁船違法近海6.4浬暗夜捕撈　「拖網全抓」海巡抓包嚇阻查辦

第一個衝來聞香！　吃貨柴趴桌「電眼逼打賞」：分我一口嘛

影／寶寶張眼！媽心一驚：該不會醒了　4月大天使弟下秒「自己搖睡」超懂事

獨家／Twinko解散有內幕！　張語噥無奈：你們沒有想到我

戴正吳赴日為贊助球隊開球　透露會擔任夏普董事長到2021年　

單親辣模趕飛機「忘了穿內褲」！　自拍PO上網羞喊：涼涼的

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就是要讓她死

與紅火蟻同級！小龍蝦列入雲南「外來入侵物種名錄」

華聞快遞／「盱眙小龍蝦」品牌價值達820億　產業規模超百億人民幣

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

國際熱門新聞

Wi-Fi聯盟踢出華為　外媒：..

剛就任4天！5萬烏克蘭人連署要..

日本超殺正妹IG曝光　殺到菜刀..

第10人！魂斷珠穆朗瑪峰　最後..

男童見青蛙嚇到哭　豬隊友一戳G..

花2千網購蛋糕幫慶生　成品超傻..

富二代放火燒街友　惡毒影片曝光

婚禮變忌日！新郎拿鐵架布置會場..

病嬌女刺殺愛男　「我太喜歡他」

女友爸是黑道！他見家長遇狙擊手..

影／斷頭魚「狂野搖擺」妹子嚇傻..

11歲童玩炮炸碎手指　媽拆繃帶..

世衛將首度承認中醫地位　西醫界..

逃命畫面曝　戰地記者遭無人機鎖..

更多熱門

相關新聞

女友超黏人！專家：這種人不會幸福

我們每個人都有自己的生活自己的空間，就算在戀愛中，也應該給予對方足夠的私人空間。我看過不少熱戀中的女人，會想盡辦法和男友在一起，就算未能見面，也要對方跟她視像通話，保持信息，不能有一刻斷聯，甚至只是對方回覆慢了一點，也會馬上質問。她們認為這些舉動是顯示自己有多在乎男友，證明了自己有多愛他，這些完全是源自她們的愛。

白色車連衝撞2車　再高速撞機車

「同志情侶日常」閃閃又可愛　

土豪哥徵司機　1周薪水5萬包吃住

救護車載婦人急診　撞計程車

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

具荷拉「凌晨在住處輕生」！警方證實

摩鐵讓床老闆睡車上　她趴床上吐血昏迷

香蕉掛著才壞得慢　她照做卻笑爆

認愛許維恩！新歡師弟「貼背閃照告白」

2歲童墜5樓！下班男「徒手抱住」被砸暈

Wi-Fi聯盟踢出華為　外媒：下個是藍牙

退伍男住旅社一晚「醒來變荒廢診所」

HAHA洩《RM》成員拍節目全都生病

《女神降臨》宣布休刊！　網崩潰

觀音山鬼打牆4.5小時　她想起「長輩話」破解

草屯車禍拍到鬼臉　在地人一看大驚

五月天初登《玩很大》悲劇了！3負評洗版

鋒面雷雨彈下周過境　降雨熱區出爐

她下體流O老公「硬要壞壞」3天後醫驚呆

蔡依林被雷射筆射眼睛　狀況曝光…粉絲心疼了！

更多

最夯影音

更多

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面