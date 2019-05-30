8月小嬰仔染肺炎早夭　「心痛父抱屍5小時」遺體泡在眼淚中：我捨不得

▲馬來西亞一名父親因為兒子早夭抱屍5小時。（圖／翻攝自臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

每一個孩子和自己的父母都有緣分，但馬來西亞的山打根一名8個月大的男嬰，卻因為家境不佳無法照顧妥善的照顧，小小年紀染上肺部細菌感染不幸早夭，直到幫忙處理遺體的工作人員到達時，看到孩子的父親一路抱著孩子的遺體長達5小時，淚眼直呼：我真的捨不得他！讓在場人一陣鼻酸。

綜合外媒報導，這名難過的父親因為家境清寒，而年僅8個月大的孩子肺部感染而早夭，只好請來當地的遺體處理公司協助運送、火化，負責處理的男子尤尼（Yoni）雖然從事這行很久，但是卻是第一次遇到這樣的情景，當時一名醫生突然打給他，希望可以到一處地址協助帶一名父親和他早夭的孩子返家。

尤尼一開始因考量醫院到這戶人家的住處相當久，至少需要2個半小時，一開始原本想要拒絕，但聽到這名父親根本沒有其他辦法回家，於是決定開這趟路送這孩子最後一程。這名父親只是一位低階勞工，從孩子在醫院過世後到進家門，至少5小時的時間他都緊緊抱著孩子低聲啜泣，抵達家裡後妻子出來看到孩子的遺體也跟著痛哭，連一旁兩個友人也眼眶泛淚。

「過去載人去醫院或是運送遺體，在這裡都是需要錢的」但尤尼看了太多貧苦的人完全無法負擔這些費用，於是興起了免費載送的想法，「至少不會讓這些人在最痛苦的時候，還遭到不肖業者的欺騙」大愛的心在當地受到許多人的感激。