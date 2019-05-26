影／第10人！他攻頂珠穆朗瑪峰「最後笑容影片」流出　幾小時後斷魂埋雪堆

記者陳亭伃／綜合報導

每年5月在尼泊爾最大的盛事，莫過於各國登山好手都會聚集到珠穆朗瑪峰挑戰登峰造極的攻頂，但今年卻是2012年以來氣候最糟糕的一年，截至目一個月內已經有10名登山客，因為上下山的人潮過多，導致於高山症發作喪命，最新一名罹難者最後在攀爬坡上興奮攻頂的影片流出，沒想到最後因缺氧仍不敵死神召喚。

▲2019年珠穆朗瑪峰已經10人死亡。（圖／翻攝自臉書下同）

根據英國《每日郵報》報導，44歲的費雪（Robin Haynes Fisher）是過去9天中在珠穆朗瑪峰第10名死亡的罹難者，因為攻頂時登山客過度擁擠，導致於氧氣不足而死亡。日前在他流出的最後一段攻頂影片中，可以看到費雪相當興奮的準備出發，最後卻喪命於「死亡地帶」，該區因為高海爬低氧氣聞名，在許多登山客心中都是最危險的地方，許多人即便攜帶足夠的氧氣攻頂，但往往卻在返回的路途中，氧氣不足使用。

▲一張照片看出攻頂人潮，但隱藏其中的恐怖則是氧氣量的不足。





費雪過去就是挑戰鐵人三項、馬拉松長跑的運動員，過去曾挑戰過多種極限運動，親友對於他的死訊感到相當不捨，「每個遇見過他的人，都會被費雪的積極、正面樂觀所影響。」在這段影片中，費雪對著浩瀚壯觀的山景說道，「這絕對是最難以忘懷的旅行！」

此外，一名登山客55歲卡許（Don Cash）日前也因為挑戰珠穆朗瑪峰，最後因為下山氧氣不足，而命喪黃泉，在最後發給兒子的訊息中提到「能夠站在這座山上，我覺得我非常幸運。」讓家人相當痛心，兒子也表示，爸爸的勇敢會永遠留在大家的心中。