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影／記者追問「15億公帑下落」　地區首長怒架拐子摔地：你閉嘴！

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▲俄羅斯記者遭到摔地之後還敬業起身繼續追問公帑去處。（圖／翻攝自Youtube）

▲俄羅斯記者遭到摔地之後，還敬業起身繼續追問公帑去處。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

在言論自由相對不開放的國家，俄羅斯就屬其中之一。日前俄羅斯當地著名《Россия 24》記者因為沒不受控的訪問地區首長關於「挪用公帑興建私宅」一事，竟然遭到架拐子摔地，氣氛立刻降到最冰點，一旁的隨扈也大喊「立刻關掉攝影機」。

根據《Россия 24》報導，俄羅斯西伯利亞的希林斯基（Shirinsky）地區首長扎伊采夫（Sergey Zaytsev）日前因為被爆出挪用聯邦政府撥款15億的火災重建金作為私用，導致建築工程拖延多年，成果也相當差，當地記者、民眾多次追問扎伊采夫政府關於款項的下落，卻遭到冷處理。

直到25日該電視台記者伊凡再度問到扎伊采夫關於「重建款項」的下落，並且問新落成的豪宅費用怎麼來，沒想到扎伊采夫卻破口大罵，接著疑似因為惱羞成怒站起來將伊凡推倒，企圖搶走麥克風，但伊凡卻繼續追問，扎伊采夫反手將對方架拐子後摔倒在地，一旁眾人全看傻，立刻出手阻擋正在拍攝的攝影機。

影片中可以聽到，在伊凡的追問下，扎伊采夫氣到多次要求不要再提問，但情緒卻無法克制，一把上前和伊凡扭打在一起。而伊凡遭到摔地之後站起來，仍敬業的繼續訪問。事後扎伊采夫所屬的統一俄羅斯黨立刻開除其黨籍，而俄羅斯聯邦偵查委員會也介入調查，認為扎伊采夫妨礙記者工作，恐將面臨6年徒刑。扎伊采夫則回應，自己之所以失控都是因為遭到「刻意的煽動」。

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關鍵字：俄羅斯,摔地,記者,貪官,追問

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