阻止小朋友對老人砸石頭　她在10歲女兒面前被扁到趴地重傷

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美國一名母親和10歲女兒在加拿大薩斯卡通(Saskatoon)路過一公園時，目睹一群10幾歲的小朋友丟石頭攻擊一名老人，正義感強的她忍不住出面阻止，反而慘遭對方圍毆，被打到全身是傷好不容易才逃了出來。被打畫面全都被其他目擊者拍了下來，警方目前已逮捕到其中一名13歲少女。

居住在美國賓州弗林弗倫(Flin Flon)的33歲女子哈爾克(Bonnie Halcrow)，近來與女兒一同在加拿大薩斯卡通拜訪朋友，她們27日晚間7時左右經過公園時，看到一群青少年竟然在欺負老人，「我當時上前說，『停止，放過那個人』，然後我用手機拍攝她們的樣子，打算向警察報案，孩子們搶走我手機，我摔倒後，她們全部衝上來開始拳打腳踢。」

哈爾克表示，因為考量到打人的對象還是小孩，所以她無法反擊只能挨打，但後來她聽到女兒的哭聲與尖叫聲，開始擔心對方安危，便努力起身帶著對方逃離現場，「我簡直不敢相信竟然會有這種事，我不認為他們任何一個人會被指認出來」，就醫檢查發現，背部、手臂和腿上都有嚴重瘀傷。

警方表示，他們已經確定參與事件的相關孩童身分，其中一名13歲女孩被指控，13日也曾在同一地點攻擊2名10歲和14歲女孩，她出庭法庭時，臉上沒有任何表情，目前被拘留中，而其他涉案孩童因為還未滿12歲，所以不會被控罪。

▼33歲女子慘遭一群小朋友痛毆。（圖／翻攝自YouTube／Buzz news）