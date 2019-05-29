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館長要找鄭聚然直播了　「10萬元給你，叫3天爸爸來聽聽」

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記者趙蔡州／綜合報導

國民黨籍苗栗縣議員鄭聚然日前被曝光，他在一次針對「陸資酒商捐贈營養金議題」質詢結束時，突然甩一句「我不管什麼統戰，誰給我錢誰就（是）爸媽」，消息立刻引發社會輿論。對此，「館長」陳之漢表示，他願意給鄭聚然10萬元，請鄭聚然到他的直播叫「爸爸」3天。

「館長」陳之漢29日在臉書表示，「議員（鄭聚然）明天給我你的帳戶，我匯款10萬元給你，叫個三天爸爸來聽聽啊，你敢不敢啊」、「國民黨就是充滿這種人，才會失去年輕人的支持」、「要的（10萬元）跟我講一句，給我帳號，然後叫我爸爸三天就可以 ，來我這直播叫喔。」

▲▼館長期待房價的「自然法則」會發生。（圖／翻攝館長直播）

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▲館長找鄭聚然直播：「10萬元給你，叫3天爸爸來聽聽」。（圖／翻攝館長直播）

時代力量苗栗縣議員曾玟學18日在臉書貼出一段質詢影片，內容是在討論南庄國中接受大陸酒商捐助的爭議，沒想到質詢結束後，國民黨議員鄭聚然竟然當場回了一句，「我不管什麼統戰，誰給我錢誰就（是）爸媽、我不需要管誰統戰，誰給我錢誰是老大。」

國民黨議員：我不管統戰，誰給我錢誰就爸媽。（圖／翻攝自Facebook／曾玟學苗栗縣議員）

▲鄭聚然直言，「我不管什麼統戰，誰給我錢誰就（是）爸媽」。（圖／翻攝自Facebook／曾玟學苗栗縣議員）

質詢影片在網路上曝光後，立刻引發社會討論，臉書「打馬悍將粉絲團」也分享這段影片。此外，曾玟學28日也在臉書轉貼相關新聞強調，「不要『認賊做父』是我受訪回應的第一句話，其實15日鄭聚然在我質詢完後緊接著講出『給錢就是爸媽』論時，我就很想這樣回應了，可惜沒辦法登記第二輪發言。」

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關鍵字：館長,鄭聚然

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