小孩上幼稚園！他一聽「月花12k」嚇傻　家長曝更驚人事實：這價格算便宜

▲原PO驚嘆「現在幼稚園真貴」。（示意圖／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

年輕人低薪與少子化的問題，一直是台灣相當嚴重的社會問題，很多年輕人在抱怨低薪不敢生，也覺得養不起小孩，或無法給孩子一個好的成長環境。一名網友就在PTT感嘆「現在幼稚園真貴啊！」文中表示，他聽到朋友透露小孩幼稚園的花費，比國立大學一學期學費還貴，忍不住直呼「難怪鄉民都不想生小孩」。

這位網友在PTT的WomenTalk板上表示，之前聽一個朋友說，對方小孩上的幼稚園的花費「1個月要12000元，4個月就要48000元」，雖然包含午餐費等項目，還是讓他直呼「竟然比國立大學一學期還貴」、「難怪鄉民都不想生小孩」。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲原PO朋友1個月就要花12000元在小孩幼稚園。（示意圖／pixnio）

看到貼文後，其他人紛紛留言，「我大安這私立一個月15000是低標，給你參考」、「私立真的貴……超扯的」、「好恐怖！公幼則是搶破頭，這樣誰敢生啊」、「你這個只有月費吧，還有註冊費沒算到」、「你沒算到註冊費、交通費、才藝費」、「現實就是這樣，為啥不生或不敢生，就是自認沒辦法養啊！先把自己養活再說，低薪和高房價絕對是少子化的推手」。

但也有網友表示，「價錢高也能對小朋友的素質做篩選，朋友的小孩去公托學會三字經，會送小孩去私立的家長也是比較重視教育的」、「12000很普通吧，我20年前上就10000了」、「大型私幼真的賺 但也不見有反應在幼保薪資qq」。

還有家長透露，「15000已經是最基本配備的，也不是有名的那種，如果要有名，要有其他服務，錢又會更多，像是常見的雙語教學，大安這就要20000一個月起跳」、「我住松山，註冊費3萬5，每個月2萬4，課後有學鋼琴、舞蹈、畫畫，到7點接小孩1個月再多8千」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！