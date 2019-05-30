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惡鄰每天凌晨「碰碰聲」！警衛敲門還關燈　網：你需要震樓神器

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▲▼網友發文，樓上搬來新租客，每天凌晨1、2點不斷傳出腳步「碰碰聲」，讓他很無奈。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲網友發文，樓上搬來新租客，每天凌晨1、2點固定傳出腳步「碰碰聲」，讓他很無奈。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

地方中心／綜合報導

住大樓最怕遇鄰居大半夜製造噪音！有網友在臉書發文，樓上搬來新租客，腳步聲重的猶如象腳，無論走到房子哪個地方都聽得到，最扯的是，每天凌晨1、2點固定會傳出走來走去的腳步「碰碰聲」，讓原PO相當無奈。

網友在臉書《爆怨公社》發文，每天都因樓上鄰居半夜製造噪音給疲勞轟炸，和警衛一起去按鈴，對方還故意不開門趕快把燈關掉，只好貼紙條在他們家門口。

請繼續往下閱讀...

從原PO上傳的照片可以看見，紙條內容寫著，「10F-9的住戶您好，從您們搬來就每晚噪音到半夜1、2點，連同警衛按鈴也故意不開門，麻煩您們腳步放鬆，請不要吵到樓下的小孩睡覺，社區警衛已告知，如您們還是無改善將直接報警。大家都是好鄰居，但您們故意躲避只好用此方式告知，謝謝。」沒想到貼了紙條，鄰居的腳步聲並未改善，原PO大嘆，「唉～整天都是碰碰碰的聲音怎麼辦，而且為什麼一直走來走去。」

此文一曝光網友也留言說，「這種都要對抗很久」、「直接上去破口大罵，我都是這樣，沒在怕的」、「跟房東反應比較快」、「你需要的是震樓神器」、「我家每天晚上12點過後準時都有搬桌椅的聲音，我早已習慣。」

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關鍵字：爆怨公社,鄰居,新租客,腳步聲,象腳,半夜,貼紙條,警衛,震樓神器

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