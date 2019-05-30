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學生超商睡覺！躺椅脫鞋「3點1線」頭蓋布　網驚喊母湯：還以為是在蓋棺布

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▲▼學生超商睡覺。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼學生在超商中睡覺，還拉椅子自搭「遮陽棚」助眠。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

地方中心／綜合報導

把方便當隨便的最佳寫照！一名網友到超商消費時，驚見2名學生竟將超商當作自己家，把數張椅子併在一起後便躺下睡覺，為防止陽光擾了清夢，還用外套覆蓋在椅背上，儼然成了一個小型的遮陽棚，這幕讓他相當傻眼，看著超商公告的顧客公約直呼，「現在的學生都不識字嗎？」

▲▼學生超商睡覺。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，並附上數張照片，其中一張便是7-11超商貼在休息區桌上的顧客公約，內容明確指出「禁止睡覺及其他與門市營業項目不相關之行為，並勿長時間占用本區」，但2名學生卻視公約為無物，逕自躺在休息區內睡覺，讓原PO忍不住表示，「現在學生也都不識字嗎？？還要調整舒服的位置，7-11禁睡覺好嗎？？」

只見照片中的學生，其中一人占用3張休息區的椅子逕自躺下，還脫下腳上的鞋子露出白色襪子，腳直接放在椅上，完全不在意他人的觀感，而外頭的陽光照射進超商內，學生為了不受干擾，更還利用外套及椅背搭起小型遮陽棚，遮住整個上身，繼續呼呼大睡，另名女學生則是仿效做法，也躺在椅上睡覺，而桌面也滿布2人的物品，看起來相當凌亂。

▲▼學生超商睡覺。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

2名學生將超商當成自己家的舉動讓不少網友都看不下去，直說「家庭教育、公民教育失敗」、「走過去…………瞻仰遺容」、「趴桌上就算了，拉椅子來就太狂了」、「真是誇張到極點」，但也有網友歪樓，「我以為是命案現場，都蓋布了」、「就算累了要休息也不是這樣躺吧」、「還以為是在蓋棺布，母湯喔」、「蓋白布我以為有人往生了，不知道以為是7-11殯葬業」、「家屬答禮」、「原來是往生室啊……還以為是7-11呢」。

▲▼學生超商睡覺。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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關鍵字：超商,休息,睡覺,學生,椅子

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