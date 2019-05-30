　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

肉鬆火腿蛋賣35元！奧客嫌貴「隔壁才25」　她怒拿電子秤打臉...爆心酸

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

肉鬆火腿蛋賣35元！奧客嫌貴「隔壁才25」（圖／翻攝爆怨公社）

▲早餐店老闆大吐堅持好料、用心經營的苦水。（圖／翻攝爆怨公社）

記者黃君瀚／綜合報導

「連最小的草莓果醬我都不能接受化工產品，為什麼我要接受妖魔鬼怪的死奧客？」早餐店老闆氣憤不平發文，表示有客人拿了隔壁店家販售的三明治來理論，抱怨其他家只賣20、25元，怎麼這硬是貴了5元、10元？於是她拿出電子秤打臉，證明產品經得起考驗，從食材選擇到重量、品質全勝，「一分錢一分貨啊」！

陳姓早餐店老闆28日下午在「爆怨公社」貼文，憤怒抱怨台灣人講求CP值的比價文化，扼殺用良心做生意的好店家，「消費者真的拜託，不要看價格定位一家店黑心或佛心好嗎？」

請繼續往下閱讀...

「人家多便宜又佛心！」當天早上有客人拿著別家的三明治比較了起來，指陳女的店雖然東西好吃，可是價格很不OK，別人起司火腿蛋三明治20元，這邊賣25元；別人的肉鬆火腿蛋三明治只要25元，這邊價格是35元，「會不會太好賺一點」？

肉鬆火腿蛋賣35元！奧客嫌貴「隔壁才25」（圖／翻攝爆怨公社）  肉鬆火腿蛋賣35元！奧客嫌貴「隔壁才25」（圖／翻攝爆怨公社）

▲2間早餐店肉鬆火腿蛋三明治重量對比。（圖／翻攝爆怨公社）

這讓的言論陳女相當無奈，畢竟2間店食物用料完全不同，有時候消費者以為賺到，實際上品質和量根本不一樣。她搬出電子秤實測，他們家35元的肉鬆火腿蛋三明治重271克，別家25元的只有94克；他們家25元的起司火腿蛋三明治197克，別家20元的僅有81克。

她接著說出三明治的各項眉角，如雞蛋一箱有160到280顆，大小、尺寸、品質、洗選都價格不同；又如店家用蛋皮還是整顆蛋、料有沒有補滿不咬空？此外，餡料品質差異很大，肉鬆有沒有加豆粉一斤價差3倍以上，吐司一條30到65元都有，切15到26片的也都有，「一上秤清楚明了，重量完全天差地遠！」

文章貼上網，網友紛紛留言鼓勵用心、有理想的店家，「有些人真的都不看食材的，只看價錢」、「看起來就差很多了，有什麼好比的」、「我寧願買貴點，看起來就美味又乾淨」、「覺得很佛心用料又實在」、「我想買你們家的吃，一整個好營養」、「料好實在識貨的一看就知道，被價格矇了雙眼的吃便宜貨很剛好。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

▼2間早餐店起司火腿蛋三明治重量對比。（圖／翻攝爆怨公社）

肉鬆火腿蛋賣35元！奧客嫌貴「隔壁才25」（圖／翻攝爆怨公社）  肉鬆火腿蛋賣35元！奧客嫌貴「隔壁才25」（圖／翻攝爆怨公社）

ET快訊
「聖母峰三寶」13天害死11人！專家：跟希拉瑞台階崩塌有關
網瘋傳「絕美護士」IG曝光！換下制服「渾圓蹦出」脫口罩神正
騎士慘遭開門擊落！後方機車「輾頭」沒戴安全帽慘死

關鍵字：爆怨公社,三明治

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

I罩杯女模「裸壓刺青夫」…豪球0遮掩嫩點磨背　嬌瞋3字引暴動

客點「大冰奶去冰」…工讀妹蛤一聲：要冰還是溫的？　老闆娘一招解決

他回家一看「整鍋金黃香酥塊」…老爸童年高檔零食　網餓翻：有香味的照片

背殺「蜜桃照」被酸爆！他嗆：露個臉好嗎？西施霸氣正面曝光

嫌看診太慢！醫師霸氣貼公告「請另掛他醫師」　一行小字全網笑歪：欣賞他

痛心民進黨騙票！女星「691字」反問蔡英文：4年了，有更好嗎？

台中夜唱摩鐵續攤！友被附身翻白眼笑：傷的是她肉體　八字重男狂嗆結局曝

「當夏」心希望　法鼓文理學院暑期「生命美學研習營」

全台僅存新店「人力擺渡」走讀　免費體驗限量搭乘輕舟

台灣陶瓷工藝大師許朝宗　「鐵鏽花釉」陶藝精粹魅力呈現

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

周杰倫「讀心術全猜中」超強！　 黑人、小亨堡被嚇到：太狂了

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

開車出遊遇猴子把OO伸進車窗 老爸故意偷彈...竟被黃尿狂噴

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

「當夏」心希望　法鼓文理學院暑期「生命美學研習營」

全台僅存新店「人力擺渡」走讀　免費體驗限量搭乘輕舟

台灣陶瓷工藝大師許朝宗　「鐵鏽花釉」陶藝精粹魅力呈現

網紅PAPI醬夫妻「過年各自回家」　戀愛到結婚15年親家沒見過面

全台第一個文學線上遊戲！「夢獸之島」手機、電腦、VR都可玩

肉鬆火腿蛋賣35元！奧客嫌貴「隔壁才25」　她怒拿電子秤打臉...爆心酸

出發前問路！迷路妹上機車毛炸　學長超熱心「後照鏡綁2娃」：幫妳引路

半夜觀音山跑山！「G6眼鏡男」摔車磨破臉說恐怖過程　廟公：遇到抓交替

寄件注意！端午連假郵局不開、包裹停止投遞　「僅快捷照常」

【廣編】味全龍重返中華職棒　17 Media獨家直播首場球迷見面會

午餐後昏昏欲睡？5招幫你破解...喝咖啡要選對時間！

非釘子戶搗蛋　江翠豪宅前金童玉女看板始作俑者揭密

一進早餐店…奇葩老闆喊「上次少收100」　他楞：沒認錯人嗎

檢察官一二審輪調新制上路　劍青檢改聲明建立制度避免「近親繁殖」

結婚不是衝動！婆媳問題、生子吵不停...專家：婚前先討論「7件事」

「當夏」心希望　法鼓文理學院暑期「生命美學研習營」

全台僅存新店「人力擺渡」走讀　免費體驗限量搭乘輕舟

台灣陶瓷工藝大師許朝宗　「鐵鏽花釉」陶藝精粹魅力呈現

Eye上明亮好視野　優惠糖尿病友免掛號費視網膜篩檢

打好日系女孩風格的基礎，就從日牌Kastane的春夏系列開始

生活熱門新聞

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚..

她摩鐵被附身狂翻白眼　八字重男..

他曝「老爸童年高檔零食」網餓翻..

奧客趕走內用客　老闆霸氣轟出門..

客點大冰奶去冰…工讀妹卡住　老..

周末起4天全台防大雨　「今年颱..

6粒超補！台南「雞佛蛋餅、蚵仔..

3餐菜錢花多少？她一張鈔票被唸..

館長找上鄭聚然　給你10萬叫爸..

聽說有人臉…靈異照好兇！網暴動

真理褲妹「邪惡視角」卡住　網暈

才開口「同婚過了」婆媽一片皺眉

120萬徵代理孕母！男「加碼找..

高三男騎車被狗追　摔到顱內出血

更多熱門

相關新聞

出發前問路！她上機車「後照鏡綁2娃」毛炸

一名女網友日前要騎車前，向學長求助問路，學長不僅熱心回答，還在原PO機車2邊後照鏡綁上一對「童男女」，並直呼「幫妳引路帶路」。看到自己機車的模樣，原PO忍不住表示「學長的好意讓我越騎越不對勁，路人的眼神讓我渾身發毛」。其他網友紛紛笑噴「學長真的很好意」、「第一次看爆怨看到笑出來」。

惡鄰居每天碰碰聲　網：需要震樓神器

買壽司等兒回家遭抱怨　母玻璃心碎一地

3餐菜錢花多少？她一張鈔票被唸「怎麼那麼多」

土雞胸去皮去骨切條　賣65元客嫌貴

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

荔枝椿象卵穿腳上　她4小時才發現

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！

老婦腋下有腫塊 右手拇指黑痣癌變

背殺蜜桃照被酸！西施霸氣正面曝光

男生敢愛不敢追的星座女Top 3 ！

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！

富二代遊戲打輸　砍好友27刀斃命

22歲男深夜外出　竟半路撿到157萬

才結婚2年…小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」

PSY神隱認了現身YG社長酒席

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚網友

多瑙河觀光船翻沉　7死19人失蹤

Jennie爆「霸凌Lisa」鐵粉怒打臉

峮峮《大集合》水球濕身黑bra走光

深夜重批中執會傷民主　賴將親上直播節目

更多

最夯影音

更多

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面