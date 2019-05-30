肉鬆火腿蛋賣35元！奧客嫌貴「隔壁才25」　她怒拿電子秤打臉...爆心酸

▲早餐店老闆大吐堅持好料、用心經營的苦水。（圖／翻攝爆怨公社）

記者黃君瀚／綜合報導

「連最小的草莓果醬我都不能接受化工產品，為什麼我要接受妖魔鬼怪的死奧客？」早餐店老闆氣憤不平發文，表示有客人拿了隔壁店家販售的三明治來理論，抱怨其他家只賣20、25元，怎麼這硬是貴了5元、10元？於是她拿出電子秤打臉，證明產品經得起考驗，從食材選擇到重量、品質全勝，「一分錢一分貨啊」！

陳姓早餐店老闆28日下午在「爆怨公社」貼文，憤怒抱怨台灣人講求CP值的比價文化，扼殺用良心做生意的好店家，「消費者真的拜託，不要看價格定位一家店黑心或佛心好嗎？」

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「人家多便宜又佛心！」當天早上有客人拿著別家的三明治比較了起來，指陳女的店雖然東西好吃，可是價格很不OK，別人起司火腿蛋三明治20元，這邊賣25元；別人的肉鬆火腿蛋三明治只要25元，這邊價格是35元，「會不會太好賺一點」？

▲2間早餐店肉鬆火腿蛋三明治重量對比。（圖／翻攝爆怨公社）



這讓的言論陳女相當無奈，畢竟2間店食物用料完全不同，有時候消費者以為賺到，實際上品質和量根本不一樣。她搬出電子秤實測，他們家35元的肉鬆火腿蛋三明治重271克，別家25元的只有94克；他們家25元的起司火腿蛋三明治197克，別家20元的僅有81克。

她接著說出三明治的各項眉角，如雞蛋一箱有160到280顆，大小、尺寸、品質、洗選都價格不同；又如店家用蛋皮還是整顆蛋、料有沒有補滿不咬空？此外，餡料品質差異很大，肉鬆有沒有加豆粉一斤價差3倍以上，吐司一條30到65元都有，切15到26片的也都有，「一上秤清楚明了，重量完全天差地遠！」

文章貼上網，網友紛紛留言鼓勵用心、有理想的店家，「有些人真的都不看食材的，只看價錢」、「看起來就差很多了，有什麼好比的」、「我寧願買貴點，看起來就美味又乾淨」、「覺得很佛心用料又實在」、「我想買你們家的吃，一整個好營養」、「料好實在識貨的一看就知道，被價格矇了雙眼的吃便宜貨很剛好。」

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▼2間早餐店起司火腿蛋三明治重量對比。（圖／翻攝爆怨公社）