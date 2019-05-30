三餐菜錢多少合理？她每天花一張鈔票被唸「怎麼那麼多」　網反應超兩極

▲原PO一天三餐菜錢500元被嫌花太多。（示意照，圖與本文人事物無關／記者黃克翔攝）

生活中心／綜合報導

一名女網友照料全家大小共4人的三餐，被婆婆問到一天花多少錢買菜，她回500元，沒想到卻被唸「怎麼那麼多，妳都買什麼菜」，讓她覺得相當傻眼，「真的很多嗎」？網友們紛紛回應，「三餐500，4個人很便宜了耶」、「貼她100叫她去買」；另一部分網友表示，「這樣真的太貴」、「我媽一個禮拜買1000」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，家裡4人每天三餐都是她自己煮，買菜的花費是一天500元，卻被婆婆唸「怎麼那麼多，你都買什麼菜，500元能吃很好了啊。」她心想，平常也就買肉、魚、青菜和水果，也不是天天都會花到500元，「是真的很多嗎」？

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原PO表示，包含吃喝哈拉，自己一個月只有7000元的生活費，「高手們請你們指點一下我要怎麼用」。認為原PO花費算合理的網友們表示，「三餐500，4個人很便宜，我自己煮我要吃的1餐都100～300（我蠻貪吃的）」、「買豆腐二塊20元，豆芽菜20元，買出清的水果魚肉可以在100元以內，問妳婆婆要不要」、「貼她100叫她去買！啃」、「20年前500元買三餐食材，又要買水果，跟妳說真的不夠，要有魚有肉，真的不可能，除非是不挑嘴的，不然500能只買一餐的量。」

▲原PO不知道自己一天花500是不是真的太多。（圖／翻攝爆怨公社）

認為原PO的花費真的太貴的民眾則說，「1天500真的太貴，我常買菜我懂。當然三餐都吃好的來說，就算普普」、「有點多欸，我一個禮拜平均1000上下，中午3大1小，晚餐2到3人」、「我媽一個禮拜買1000，其實不太知道她怎麼辦到的」、「我也自己煮，一家四口一天如果買到500也覺得有點貴。」