出發前問路！迷路妹上機車毛炸　學長超熱心「後照鏡綁2娃」：幫妳引路

▲這根本是移動式神主牌啊！（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

一名女網友日前要騎車前，向學長求助問路，學長不僅熱心回答，還在原PO機車2邊後照鏡綁上一對「童男女」，並直呼「幫妳引路帶路」。看到自己機車的模樣，原PO忍不住表示「學長的好意讓我越騎越不對勁，路人的眼神讓我渾身發毛」。其他網友紛紛笑噴「學長真的很好意」、「第一次看爆怨看到笑出來」。

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，文中直呼，「學長的好意」讓她越騎越不對勁，路人的眼神也讓她渾身發毛。到底學長對她做了什麼事呢？仔細看看原PO貼出的照片，只見學長在她的機車2邊照後鏡綁上一對「金童玉女」的娃娃，讓原PO直呼「這完全符合移動式神主牌啊！我怕下秒進入異世界」。

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▲到底該不該說學長人真好呢？（圖／翻攝自爆怨公社）

事後，原PO也傳訊息給學長，先是小抱怨「你的童男女卡住，我沒辦法弄手機架」，接著表達感謝「幸好昨天有問你……不然我迷路就爆了」，學長則是淡定透露為原PO綁上娃娃的用意「童男女幫妳引路帶路」；讓原PO在文中直呼，雖然她是那種「開了導航語音」還是會迷路的人，「但我不覺得裝上他們，我就會變行動地圖」。

照片讓網友紛紛笑炸，「妳真的這樣騎上路也是很有恥力R」、「重點是妳竟然敢就這樣上路」、「可以騎去極樂世界了」、「妳有穿小鳳仙裝嗎」、「妳跟學長484有仇」、「車尾再插幾支令旗就更猛了」。

還有人開玩笑地說，學長人真的很好，「學長真的很好意，讓別人看到你閃遠一點，減少車故」、「沒人敢撞你」、「他一定很關心妳」、「恥力滿點，妳該穿倩女幽魂的白衣，他X的路人肯定會讓路給妳，第一次看到爆怨看到笑出來」、「好學長！要好好珍惜呀！」

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