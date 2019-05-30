霧臺鄉幸福巴士　再增1小巴提供4路線預約服務

▲屏東霧臺鄉幸福巴士，再增1小巴提供4路線預約服務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣推動幸福巴士，再增加霧臺鄉投入幸福巴士服務，提供鄉民更彈性的「行」動力，只要前一天下午4時前打電話到霧臺鄉公所，即可預約霧臺鄉幸福巴士路線，最方便的是預約後可至家門口接送，1人即出車，即日起接受預約。

目前屏東縣霧臺鄉除有原102年購置的中型巴士服務百合－霧臺路線外，霧臺鄉公所於今年3月再新購1輛9人座小巴，服務大武、佳暮、百合及好茶部落鄉親至醫院、屏東市區，滿足鄉民就醫、購物需求。

另有感於公路客運8233路線至霧臺鄉每日僅有6班次，班次間隔時間長，路程也較長，為補足現有公共運輸的不足，屏東縣政府、公路總局與中山大學高屏澎區域運輸中心共同輔導霧臺鄉公所規劃出4條預約制路線。

其中一、三、五為大武－屏基、百合－屏東路線；二、四則為佳暮－屏基、好茶－屏東路線，縣府並協助申請公路公共運輸計畫經費，獲得公路總局補助167萬餘元。

民眾想要搭乘霧臺鄉公所營運的幸福巴士，只要在前一天16時前致電公所，幸福巴士即可至民眾家門口接送，而65歲以上長者及6歲以下孩童皆可免費搭乘，預約專線：08-790-2234。