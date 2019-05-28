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大武山水系的高樹芋頭　肉質綿密＆香氣撲鼻

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▲高樹鄉民代表陳美棉希望打出高樹芋頭的品牌 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲高樹鄉民代表陳美棉希望打出高樹芋頭的品牌 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉民代表陳美棉，步下議事廰，卻是標準的農村婦女，她租地將近7公頃種了芋頭、檸檬、芭樂、茄子、蔬菜等，尤其是芋頭，因為高樹好山好水好環境種出來的芋頭，有芋香氣味濃，很受消費者喜愛，讓她很自豪。

年近60的陳美棉年輕就跟著長輩種田，8年前才開始種芋頭，目前有3.5公頃芋頭田。

她說，以檳榔心芋為主，去年8月份陸續種植，生長期8-10個月，清明節到中秋節是主要產季，有別於其他的芋頭，高樹的水質來自大武山系，含豐富的礦物質元素，剛好是芋頭生長重要成份，再加上適當的肥培管理，讓當地芋頭葉片碩大，芋桿粗肥，芋頭塊頭結實，肉質細緻綿密，剖開來就有芋香撲鼻。

陳美棉表示，只是高樹芋沒有特別的品牌，常被外地買去充當成當地的芋頭，她覺得很可惜，一直和公所農會合作，希望打出地方品牌。最近陸續請工人採收，預計1個月收成結束，再讓田地休息，並撒綠肥補充地力及抑制病蟲產生。

農糧署南區分署長姚志旺說，芋頭是民眾經常食用的材料，除生鮮煮食外，並製成芋泥、芋酥、芋塊、芋粉等加工產品，營養豐富，口感鬆軟，不僅食用芋頭美味外，走一趟高樹鄉村，看見片片芋葉，清風徐來隨風搖曳，眼前美景，暑意全消。陳美棉連絡手機:0910756167

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關鍵字：屏東,高樹,鄉民代表,陳美棉,芋頭

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