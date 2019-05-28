焊接疑乙炔外洩…枋寮大理石工廠「爆炸竄火」！6工人受傷3插管

▲屏東枋寮工廠焊接不慎引發火警，6工人分別被灼、燒傷送醫。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

社會中心／綜合報導

屏東縣枋寮鄉屏南工業區一處大理石工廠28日上午傳出火警，期間還伴隨爆炸聲響，消防局接獲通報後緊急趕赴現場，雖然火勢迅速被控制，但仍造成6名工人（3名台籍、3名越籍）灼傷，其中3人傷勢嚴重，還需插管治療；現場員工私下透露，疑似是在進行焊接作業時，鄰近易燃物未清除，才會釀成這起意外。

屏東縣消防局指出，28日上午9時51分接獲報案，位於屏南工業區一處大理石工廠傳出火警，立即派遣枋寮、佳冬、春日、新埤、林邊、南州、崁頂等分隊及第三大隊出勤，共計15車22人前往滅火；雖然警消到場後火勢迅速被控制、撲滅，但仍有6名工人受到輕重傷，分別送往枋寮醫院、東港安泰醫院治療，其中3人傷勢嚴重，還需插管轉院急救。

對於起火原因，現場員工態度低調不願多談，僅表示發現時就已經竄出火光，因此立即拿起消防器滅火，並通報警消到場；但有員工私下透露，當時工廠正在進行焊接作業，疑似是一旁的易燃物未清除，火星濺出後還2度引發爆炸。警消初步調查，研判應是現場工人使用氧氣、乙炔進行焊接作業，但乙炔卻不慎外洩，遇到火花瞬間引發氣爆。