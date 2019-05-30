獨／昔警界「明日之星」轉職安公子　路邊吸毒被「自己人」上銬

▲廖姓男子29日晚間在屏東因施用安非他命落網。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／屏東報導

屏東內埔一名男子，30日晚間在一處產業道路旁施用毒品時，被巡邏的員警發現，該名男子卻反常的配合警方辦案外，甚至帶警方前往住處進行搜索，除起獲安非他他命毒品及吸食器外，進一步清查才發現，他還曾是「警察」，訊後依毒品罪移送法辦。

▲▼廖姓男子在自拍吸毒影片中出示自己擔任警職的證明文件。（圖／記者洪正達翻攝）



警方表示，現年39歲的廖姓男子，曾任職於新北市中和分局及新竹縣新湖分局，在2015年因毒品案遭免職，29日晚間在屏東內埔學人路施用安非他命時，恰巧巡邏員警經過，見他臉上有吸毒後的反應，立即下車盤查，不過，反常的是，一般毒蟲若看見警方一定馬上逃跑，但廖男在盤查過程中不但相當配合，還領著警方到住處進行搜索，起出安非他命殘渣袋及吸食器，帶回派出所檢驗後均，均呈現一、二級毒品陽性反應，訊後依涉《依毒品危害防制條例》移送法辦。

警方也發現，廖男曾在4月時自拍吸毒影片，並控訴過去擔任警職時吸毒被自己人查獲的過程，並表示自己是95年基特班畢業，也出示了訓練證書，總片長約7分半；也讓人不禁感嘆，可能是警界的明日之星的他，卻因施用毒品成了階下囚。

▲廖姓男子被警方逮捕後，被上銬帶回派出所準備偵訊。（圖／記者洪正達翻攝）