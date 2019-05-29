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枋寮工廠氣爆火警外籍移工住院　東警偕同犯保即時關懷

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▲犯罪被害人保護協會屏東分會同東港警方到醫院關懷氣爆受傷的兩名外籍移工，讓他們備感溫馨 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲犯罪被害人保護協會屏東分會同東港警方到醫院關懷氣爆受傷的兩名外籍移工，讓他們備感溫馨 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮屏南工業區於28日早上驚傳火警，在場工作人員逃避不及遭火焚身，目前傳出共有6人輕重傷，其中3人全身高達7成2至3度的燒燙傷，目前在各大醫院治療；其中一位是台灣籍70%燒燙傷，目前還在義大醫院就診，其中兩位杜姓及黎姓二人越南籍移工，在東港安泰醫院燙傷加護病房治療。

▲犯罪被害人保護協會屏東分會同東港警方到醫院關懷氣爆受傷的兩名外籍移工，讓他們備感溫馨 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲犯罪被害人保護協會屏東分會委員梁應鐘、志工大隊長戴鳯賢（右二、三）到醫院關懷傷者。

▲犯罪被害人保護協會屏東分會同東港警方到醫院關懷氣爆受傷的兩名外籍移工，讓他們備感溫馨 。（圖／記者陳崑福翻攝）

犯罪被害人保護協會屏東分會委員梁應鐘、志工大隊大隊長戴鳯賢、顧問警察局防治科長劉坤宗及東港警分局員警，秉持即時出動，真愛不分國籍的心，在不幸發生氣爆事件後，於昨天下午16時許前往東港安泰醫院即時關懷慰問，讓他們備感窩心。

安泰醫院蘇清泉榮譽院長表示，日前衞福部補助設立燒燙傷加護病房二床，總計經費新台幣1600多萬元，這次正好派上用場，並偕同主治醫師向分會委員、顧問詳細說明傷勢內容，也將醫院最新燒燙傷設備運用在傷者身上，目前二名外籍傷患經安泰醫院燒燙傷醫療團隊積極治療後，病情已呈現穩定狀況。

東港警分局長劉清俊說，犯罪被害人保護協會屏東分會委員及志工們，及時關懷傷者，讓外籍移工感受到台灣人情味與溫暖，期許這兩位外籍患者能夠快速康復出院。

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關鍵字：屏東,東港,安泰醫院,外籍移工,犯罪被害人

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