影／深夜重批中執會粗暴傷黨傷民主　賴清德12小時後親上火線

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨針對黨內總統初選，29日舉行中執會，會中採共識決，敲定6月10日至14日進行民調，其中納入50％手機民調，同時也納入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜一起進行對比式民調。中執委強勢通過英派主張，前行政院長賴清德29日深夜發出聲明痛斥，「被修改的不是辦法而是民主，被傷害的不是初選而是民進黨」。



▲賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

賴清德30日上午更增加公開行程接受直播節目專訪，在10時30分接受WinTV主持人台北市議員高嘉瑜與名嘴黃暐瀚節目《我要當選》專訪。

賴清德昨深夜表示，「今天下午的中執會，通過了民進黨創黨以來不曾有過的惡例。粗暴的推翻已經公告生效的初選辦法。更有中執委直指卓榮泰主席要為三月份通過的初選辦法道歉負責，我要為卓主席抱屈」。

賴清德批評，被修改的總統初選辦法的通過、公告，也是今天出席會議的同志所通過、追認生效的辦法，何以將矛頭單指主席一人負責？



賴清德強調，民進黨中執會的決議，並不是共識決，因為代表他的林俊憲委員已明確表達反對違反民主的強勢修改，但很遺憾的，不敵多數，對中執會今天的結果，他表達強烈遺憾。

賴清德深夜發出聲明表達遺憾，原訂29日晚間的直播及30日在台東的簽書會也臨時取消，讓支持者相當擔憂。