2019高校畢業歌票選／建國中學《漠章》

《漠章》

作詞：宋蘅繹、何東瑋、李和潤

作曲：何東瑋、黃至麒

演唱：何東瑋、黃至麒

請繼續往下閱讀...

創作理念：

漠章，象徵每個建中生的回憶沙海，畢業將至，我們即將走完一遭，這趟刻骨銘心的旅途，是無法忘懷的青春末章，更是準備奔向未來的人生序章。

歌詞：

還記得嗎 明道自強 蓊䖇的樹 隨風飄揚

鄰座的你 身旁的我 跌跌撞撞 摸索著方向

隨日放蕩 在這南海滄桑 沉重行囊 三年如夢一場

在一望無際的沙漠流浪

我們未知曉的未來終將收斂何方

逝去的光芒 青春的末章

翻過牆自由與桎梏間徬徨

我們終於走出沙漠卻又眷戀綠洲

曾經的想像 如今的迷惘

熟悉街道(依舊喧囂) 磚紅的牆(屹立不搖) 蓊䖇的樹 隨風飄揚

鄰座的你(睡眼惺忪模樣) 身旁的我(振筆疾書著夢想) 渴望能夠 飛翔

逆著薰風 前方風起又雲湧(身處萬里蒼穹） 卸下光榮 迎接下一場夢(尋夢)

對一望無際的沙漠嚮往

我們無拘束的未來終將發散何方

過往的輝煌 人生的序章

翻過牆成熟與稚嫩間回想

我們終於走出沙漠卻又眷戀綠洲

曾經的迷惘 如今的綻放 揮別過往

將一望無際的沙漠收藏 (東海東玉山下)

我們曾擁有的瘋狂終將沉澱胸膛 (春風吹放自由花)

吹放自由花 沙漠的樂章

翻過牆歡笑與淚水間茁壯 (東海東玉山下)

我們終於走出沙漠卻又眷戀綠洲 (春風吹放自由花)

輕狂的模樣 年少的荒唐 繼續飛翔

紅樓的模樣 一切的荒唐 不曾遺忘

